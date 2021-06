Çeki – Angli: Analizë, parashikim dhe formacionet e mundshme

Sonte (e martë) do zhvillohen dy takimet e fundit për grupin D në kuadër të fazës së grupeve për “Euro 2020”.

Sfida kryesore është mes Republikës Çeke dhe Anglisë, dy Kombëtare të cilat kanë siguruar kualifikimin tutje, transmeton lajmi.net.

Republika Çeke ka qenë një nga paketat e befasishme të UEFA Euro 2020 deri më tani. Lokomotiva janë një nga vetëm shtatë skuadrat që janë ende të pamposhtur, pasi kanë mposhtur Skocinë 2-0 në ndeshjen e tyre hapëse para se të mbajnë Kroacinë në një barazim të rëndësishëm 1-1.

Ata ndodhen përpara Anglisë në diferencën e golave, andaj njerëzit e Jaroslav Silhavy tani kanë mundësinë e artë për të kryesuar Grupin D pas ndeshjeve të së martës.

Nga ana tjetër, Anglia, ka qenë një nga ekipet më zhgënjyese deri më tani, edhe pse ende nuk kanë humbur ndonjë lojë. Në fund të fundit, një ekip i mbushur me yje ka arritur të gjejë prapa rrjetës vetëm një herë në dy ndeshje, me barazimin pa gola ndaj Skocisë që ishte një performancë kolektive që la shumë për të dëshiruar.

Republika Çeke erdhi nga një gol poshtë për të marrë një fitore 2-1 herën e fundit kur u ndeshën me Anglinë, me Harry Kane që shënoi një penallti të hershme para Jakub Brabec dhe Zdenek Ondrasek frymëzimin e rikthimit.

Përpara takimit të fundit midis të dy palëve, The Hard Tackle ka bërë një analizë lidhur me këtë ndeshje.

Republika Çeke

Jaroslav Silhavy nuk ka ndonjë shqetësim të dëmtimeve të reja që pengojnë përgatitjet e tij përpara ndeshjes finale të Grupit D të UEFA Euro 2020 kundër Anglisë.

Të martën, shefi i Republikës Çeke do të ketë një skuadër plotësisht të aftë në dispozicion, me Jiri Pavlenka ende tërheqjen e vetme nga skuadra.

Mungesa e Pavlenka nuk është një burim kryesor shqetësimi gjithsesi, me Tomas Vaclik që bën përshtypje në turne tashmë. Vaclik duhet të ruajë vendin e tij midis shkopinjve edhe një herë, me Republikën Çeke që rreshtohet në një formacion 4-2-3-1 kundër Anglisë.

Ondrej Celustka dhe Tomas Kalas duhet të bashkohen në zemër të mbrojtjes Çeke, me Vladimir Coufal dhe Jan Boril të dy mbrojtësit e mbrojtur. Përpara në mesfushë, Tomas Soucek dhe Tomas Holes do të rreshtohen në pjesën e dyfishtë, me dyshen e ngarkuar të mbajnë një kapak në prodhimin e Jack Grealish.

Shtysa krijuese për Republikën Çeke do të sigurohet nga Vladimir Darida, ndërsa Soucek do të kërcënojë Anglinë me vrapimet e tij të vona në fushë përveç aftësive të tij ajrore në situatat e setit. Lukas Masopust dhe Jakub Jankto do të jenë dy burrat e gjerë për Republikën Çeke, me Patrik Schik në formë që kryeson vijën kundër Anglisë.

Formacioni i mundshëm i Çekisë: Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Holes; Masopust, Darida, Jankto; Schick

Anglia:

Siç ka qenë tema e drejtimit për të, Gareth Southgate është zhgënjyer nga një listë e re për herë të tretë radhazi përpara ndeshjes përfundimtare të skuadrës së tij në grup. Pasi humbi tashmë Trent Alexander-Arnold dhe Dean Henderson, trajneri i Anglisë tani mund të jetë pa dy anëtarë të tjerë të skuadrës kundër Republikës Çeke.

Ben Chilwell dhe Mason Mount aktualisht janë vetë-izoluar pasi kanë rënë në kontakt të ngushtë me Billy Gilmour pozitivin e COVID-19 pas barazimit pa gola me Skocinë, herën e kaluar. Pjesa tjetër e skuadrës së Anglisë ka provuar negativitet për koronavirusin dhe do të paraqitet ndaj Republikës Çeke të Martën.

Në mungesë të mundshme të Mount, Jack Grealish mund të përfundojë duke luajtur si nr. 10 rol për Anglinë nëse Southgate nuk zgjedh të kalojë nga një formacion 4-2-3-1 në një formacion 4-3-3.

Jadon Sancho është mbajtur çuditërisht larg nga veprimi deri më tani nga shefi i Anglisë, por është në radhë për një tërheqje nga vëmendja pas disa shfaqjeve nën-par nga Phil Foden.

Dy lojtarët e mbetur sulmues zgjedhin veten e tyre, me Raheem Sterling që është një nga lojtarët më të mirë për Southgate ndërsa kapiteni i Anglisë, Harry Kane është i domosdoshëm pavarësisht paraqitjeve të tij të tmerrshme për “Tre Luanët” deri më tani.

Në mesfushë, Kalvin Phillips ka qenë mbresëlënës deri më tani dhe duhet të fillojë së bashku me Declan Rice në boshtin e dyfishtë. Sa i përket mbrojtjes, Tyrone Mings pritet të mbajë vendin e tij në zemër të linjës së prapme të Anglisë, me John Stones që ishte partneri i tij. Luke Shaw dhe Kieran Trippier duhet të jenë dy mbrojtësit e plotë, me Jordan Pickford që zë vendin e tij mes shkopinjve

Formacioni i mundshëm i Anglisë (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, Mings, Shaw; Phillips, Rice; Sancho, Grealish, Sterling; Kane.

Parashikim: Çeki 1 – 1 Angli

Shumë pak do të kishin parashikuar që Republika Çeke të ngrinte lojën e tyre aq shumë duke u drejtuar në UEFA Euro 2020. Megjithatë, Jaroslav Silhavy kanë qenë një nga ekipet e befasishme këndshëm në këtë garë deri më sot dhe janë drejtuar në ndeshjen kundër Anglisë me një shans për të kryesuar Grupin D, gjë që u jep atyre një shans për të ‘hakmarrë’ pak.

Mbi të gjitha, Republika Çeke i dha fund Kualifikuesve të UEFA Euro 2020 si nënkampione pas Anglisë. Këtë herë, megjithatë, ata mund të dënojnë “Tre Luanët” në vendin e dytë në një grup ku shfaqen të dy. Prandaj, The Hard Tackle parashikon një barazim 1-1 që do të konfirmojë Republikën Çeke si fituese të Grupit D dhe Anglinë si nënkampion.