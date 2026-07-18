Çfarë arrin të bëjë policia palestineze në Bregun Perëndimor?

Karabinierët italianë i trajnojnë por kontrollet e rrepta izraelite paralizojnë funksionimin e tyre
Kur hyn në qytetin e Jerikos nga veriu, vetëm pak dhjetëra metra pas portës së verdhë që sinjalizon pikën e kontrollit izraelit, ndodhet një kazermë ushtarake shumë e madhe.
Ky kompleks i ri shërben si qendër stërvitore për forcat e sigurisë palestinezë, të cilët marrin pjesë në ushtrime të gjata dhe rraskapitëse nën diellin e nxehtë, të udhëhequra drejtpërdrejt nga karabinierët italianë.
Nga viiti 2014, pas një marrëveshjeje zyrtare dypalëshe mes qeverisë së Italisë dhe Autoritetit Kombëtar Palestinez (ANP), karabinierët ofrojnë trajnime të specializuara për forcat palestineze përmes misionit MIADIT-Palestina, i cili aktualisht komandohet nga koloneli Claudio Cappello.
Gjatë dymbëdhjetë viteve të fundit, misioni ka zhvilluar mbi njëqind kurse trajnimi në fusha jetike si hetimi kriminal, rendi publik dhe mbrojtja e trashëgimisë kulturore.
Në kolegjin palestinez të shkencave policore, oficerët mësojnë se si të ndërthurin ligjin civil me parimet tradicionale dhe islamike, si dhe si të trajtojnë hetimet delikate që përfshijnë gratë.
Në fund të çdo jave, studentët kthehen në shtëpitë e tyre, një udhëtim që mund të zgjasë me orë të tëra për shkak të më shumë se një mijë postblloqeve dhe barrierave izraelite në Bregun Perëndimor.
Kolegji drejtohet nga gjenerali Ibrahim Abasi, i cili shpjegon vështirësitë e tmerrshme ekonomike të forcave të sigurisë. Për shkak të krizës së thellë, ai dhe kolegët e tij marrin vetëm gjysmën e pagës dhe pa asnjë rregullsi kohore, megjithatë të gjithë paraqiten rregullisht në punë pa bërë defezione.
Ai thotë se punonjësit preferojnë të hanë në mensë për të kursyer dhe se veshin të njëjtat këmisha të lara aty për aty në vend që të blejnë të reja, duke bërë sakrifica të mëdha vetëm për të mbajtur institucionin në këmbë.
Sipas raporteve të Crisis Group, pas Protokollit të Parisit të vitit 1994 dhe marrëveshjeve Oslo II të vitit 1995, taksat mbi importin e mallrave në territoret palestineze (të njohura si maqasa) mblidhen nga autoritetet izraelite, të cilat duhet t’ia kthejnë Autoritetit Kombëtar Palestinez, ANP.
Ky sistem përbën dy të tretat e buxhetit të ANP-së. Megjithatë, që nga viti 2019, Izraeli ka mbajtur shuma parash të barabarta met ato që ANP u paguan familjeve të të burgosurve ose të vrarëve në përleshjet me ushtrinë izraelite.
Kriza u përkeqësua masivisht pas marrjes së detyrës nga ministri i financave i të djathtës ekstreme, Bezalel Smotrich, në vitin 2022, dhe veçanërisht pas 7 tetorit 2023.
Ai ka nisur një luftë të hapur ekonomike, duke deklaruar hapur synimin e tij për të shkatërruar plotësisht Autoritetit Kombëtar Palestinez përmes mbytjes financiare për të parandaluar krijimin e një shteti palestinez.
Përveç levës ekonomike, Izraeli kontrollon rreptësisht furnizimin me materiale përmes COGAT, një njësi e ministrisë së mbrojtjes. Çdo gjë, nga municionet te uniformat dhe pajisjet mjekësore, bllokohet vazhdimisht në dogana, duke dëmtuar aktivitetet stërvitore të karabinierëve.
Por kufizimi më i rëndë për forcat palestineze është rregulli operativ që i detyron ato të tërhiqen sa herë që ushtria izraelite (IDF) ose policia kufitare kryejnë operacione ushtarake, madje edhe në zonën A, e cila ligjërisht duhet të jetë nën kontrollin ekskluziv palestinez.
Policia palestineze mund të ndërhyjë vetëm pasi të largohen forcat izraelite . Ky nënshtrim i detyruar zvogëlon autoritetet e tyre dhe krijon një perceptim shumë negativ dhe mosbesim të madh te popullata vendase ndaj policisë civile dhe vetë Autoritetit Kombëtar Palestinez, duke e parë atë si një organ me sovranitet të kufizuar përballë pushtimit izraelit. \tesheshi