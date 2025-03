Çfarë duhet të dini për fruthin?

Meqenëse shpërthimi i fruthit po shkakton dhjetëra sëmundje në Teksasin Perëndimor, është e rëndësishme të dini se si të identifikoni shenjat e sëmundjes – veçanërisht te fëmijët e vegjël.

Fruthi, një nga sëmundjet infektive më ngjitëse në botë, mund të shkaktojë komplikime serioze – si verbëri, pneumoni ose encefalit, ënjtje të trurit – dhe madje të kthehet në vdekjeprurëse, veçanërisht te fëmijët më të vegjël se 5 vjeç.

“Rreth 1 në 5 persona të pavaksinuar me fruth në SHBA do të shtrohen në spital dhe 1 në 20 fëmijë me fruth do të sëmuren nga pneumonia, e cila është shkaku më i zakonshëm i vdekjes nga fruthi tek fëmijët e vegjël”, tha Melissa Stockwell, një profesoreshw e pediatrisë në Kolegjin e Mjekëve dhe Kirurgëve të Vagelos të Universitetit të Kolumbisë.

Në përgjithësi, tha ajo, vlerësohet se deri në 3 në çdo 1000 fëmijë që infektohen me fruth do të vdesin nga komplikimet respiratore dhe neurologjike.

“Nëse një familje ka shqetësime, unë i bëj thirrje që të kontaktojnë ofruesin e kujdesit shëndetësor të fëmijës së tyre, në mënyrë që ata të mund të flasin me ta dhe të marrin faktet rreth vaksinimit të fruthit dhe fruthit,” shkroi Stockwell.

Mbrojtja më e mirë kundër fruthit është vaksinimi kundër virusit. Por një pjesë rekord e fëmijëve të kopshteve në SHBA kishin një përjashtim për vaksinimet e nevojshme vitin e kaluar shkollor, duke lënë më shumë se 125,000 nxënës të rinj pa mbulim për të paktën një vaksinë të mandatuar nga shteti, sipas të dhënave të publikuara nga Qendrat e SHBA për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve në tetor.

Departamenti Amerikan i Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore ka vendosur një objektiv që të paktën 95% e fëmijëve në kopshtin e fëmijëve të kenë marrë dy doza të vaksinës së fruthit, shytave dhe rubeolës (MMR), një prag i nevojshëm për të ndihmuar në parandalimin e shpërthimeve të sëmundjes shumë ngjitëse.

Por SHBA-të nuk e kanë arritur këtë prag për katër vjet me radhë.

Tre shenja paralajmëruese për fruthin

Që herët, fruthi mund të shkaktojë simptoma që mund të duken të ngjashme me ato të sëmundjeve të tjera të frymëmarrjes, si gripi ose ftohja e zakonshme.

“Me fruthin e hershëm, është shumë e vështirë të dallosh fruthin nga sëmundjet e tjera të zakonshme të frymëmarrjes. Janë tre shenja që shkojnë së bashku: kolla, sytë e skuqur, rrjedhja e hundwve – tha Dr. Glenn Fennelly, një specialist i sëmundjeve infektive pediatrike dhe asistent zëvendës president për shëndetin global në Texas Tech Health El Paso.

Simptoma të tjera kryesore të fruthit përfshijnë një temperaturë të lartë, një skuqje të kuqe nw trup me njolla, gjithashtu edhe pika të vogla të bardha që mund të shfaqen brenda gojës dy deri në tre ditë pas fillimit të simptomave.

Si trajtohet fruthi?

Nuk ka terapi specifike antivirale për fruthin, por disa nga komplikimet që lidhen me sëmundjen mund të trajtohen.

“Për fat të keq nuk ka asnjë trajtim për fruthin,” shkroi Stockwell.

“Ndonjëherë fruthi mund të rezultojë në një infeksion dytësor si një infeksion i veshit ose pneumoni që ka nevojë për trajtim antibiotik,” shtoi ajo. “Më në fund, vitamina A mund të jetë një terapi shtesë e rëndësishme për fruthin që mund të ndihmojë në mbrojtjen kundër sëmundjeve të rënda dhe disa nga efektet negative të fruthit.”