Çfarë i shkakton thinjat e hershme

Flokët e bardha apo gri nuk janë domosdoshmërisht një tregues i plakjes. Arsyeja kryesore pse flokët fillojnë të zbardhen lidhet me mungesën e melaninës, pigmentit që i jep ngjyrë flokëve. Kur rrënjët e flokëve nuk prodhojnë më këtë pigment, shfaqen thinjat, që zakonisht shfaqen në moshën rreth 30-vjeçare, por nuk është e pazakontë që edhe një person në të 20-tat të ketë flokë të bardhë.
Përveç mungesës së melaninës, ka disa faktorë të tjerë që ndikojnë në shfaqjen e thinjave. Pirja e duhanit, ekspozimi ndaj rrezeve ultravjollcë dhe ajri i ndotur mund të nxisin zbardhjen e flokëve. Në disa raste më të rralla, thinjat e hershme mund të jenë shenjë e sëmundjeve si anemi, ose çrregullime të lidhura me hipofizën dhe gjëndrat tiroide. Mungesa e vitaminës B12 mund të jetë gjithashtu një faktor që kontribuon në zbardhjen e flokëve.
Specialistët rekomandojnë që personat që vërejnë thinja të parakohshme të vlerësojnë stilin e jetesës dhe shëndetin e përgjithshëm. Ushqimi i pasur me vitamina, kujdesi ndaj stresit, dhe shmangia e duhanit mund të ndihmojnë në ngadalësimin e procesit. Megjithatë, thinjat janë një fenomen i natyrshëm, dhe të gjithë do të përjetojnë shfaqjen e tyre gjatë jetës, pavarësisht nga stili i jetesës apo mjedisi.
Zbardhja e flokëve është më shumë një proces biologjik sesa një tregues i saktë i moshës, dhe nuk duhe