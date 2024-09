Çfarë mund të bëjnë laptopët me inteligjencë artificiale?

Ndoshta keni vënë re se kohët e fundit është folur shumë për laptopët e inteligjencës artificiale (AI), por a e dini se çfarë do të thotë saktësisht kjo dhe cilat janë përfitimet e tyre?

Çfarë është një laptop me AI?

Laptopët me AI janë specifikë në atë që mund të kryejnë shpejt dhe me efikasitet detyrat që lidhen me inteligjencën artificiale. Për ta bërë këtë, është e nevojshme të keni një procesor më të ri që të ketë një pjesë NPU (Njësia e përpunimit nervor).

Procesorët e parë të tillë filluan të shfaqen vitin e kaluar, por NPU-ja e tyre ishte e ngadaltë (rreth 11 TOPS, ose një trilion operacione në sekondë), dhe procesorët e parë “të vërtetë” celularë të AI u prezantuan vetëm disa muaj më parë.

Kjo zakonisht do të thotë që NPU ka një shpejtësi prej të paktën 40 TOPS, sepse Microsoft ka përcaktuar që ky është kufiri i poshtëm në mënyrë që disa nga funksionet e avancuara të Windows të mund të përdoren, transmeton Telegrafi.

Cilat janë avantazhet e një kompjuteri të tillë?

Dikush do të pyesë veten pse të investoni në një kompjuter AI, kur ka shumë shërbime në internet që ofrojnë aftësi të ngjashme. Ka disa avantazhe të rëndësishme. Para së gjithash, mbrojtja e privatësisë, sepse çfarëdo të dhënash që përpunoni dhe përmbajtjes që krijoni, gjithçka mbetet në kompjuterin tuaj.

Shërbimet online shpesh nuk janë falas ose versioni falas ka kufizime. Për më tepër, nëse një numër i madh përdoruesish dërgojnë kërkesa në të njëjtën kohë, do të duhet të prisni.

Nuk keni kufizime në laptopin tuaj të AI dhe jeni gjithmonë të parët në radhë. Dhe është falas. Përveç kësaj, nuk keni nevojë për internet për të punuar, kështu që mund të përdorni AI në çdo kohë dhe kudo që të jeni.

Cili laptop ka një NPU të fuqishme?

Çfarë mund të bëjnë laptopët me AI në shembullin e modelit ASUS Zenbook S 16 (UM5606)? Është zgjedhur sepse ka një procesor të fuqishëm AMD Ryzen™ AI 9. Siç thotë etiketa e procesorit, ai është i optimizuar për inteligjencën artificiale dhe NPU-ja e tij ofron deri në 50 TOPS.

Sigurisht, Zenbook S 16 ofron shumë më tepër sesa thjesht një procesor. Është një laptop shumë i hollë dhe i lehtë me një ekran të madh 16 inç ASUS Lumina OLED.

Mbulesa e saj është prej materiali inovativ Ceraluminium, tipari kryesor i të cilit është se është i lehtë si alumini dhe rezistent ndaj konsumit si qeramika. Zenbook S 16 ka deri në 6 altoparlantë, kështu që është ideal edhe si një pajisje multimediale.

Krijimi i përmbajtjes

Nëse jeni në biznesin e mbajtjes së llogarive të mediave sociale, ndërtimit të faqeve të internetit ose thjesht herë pas here keni nevojë për ilustrime për prezantime, AI mund të jetë një ndihmë e madhe. Edhe nëse nuk ju nevojitet për punë, krijimi i imazheve me ndihmën e inteligjencës artificiale është mjaft argëtuese.

ASUS Zenbook S 16, falë pjesës së fuqishme NPU, ju mundëson t’i ktheni idetë tuaja në ilustrime tërheqëse në vetëm disa hapa, thjesht duke përshkruar atë që dëshironi.

Dëshironi të hiqni ose zëvendësoni sfondin në imazhet ose videot ekzistuese? Me ndihmën e një laptopi që ka një NPU, do ta bëni shumë më lehtë, më saktë dhe më shpejt. Keni fotografi të vjetra me rezolucion të ulët? Tashmë e keni marrë me mend, me ndihmën e inteligjencës artificiale dhe programit të duhur mund t’u jepni atyre një jetë të re.

Funksionet e reja të Windows

Përmirësimi që sjell funksionet e reja të Windows do të jetë i disponueshëm për procesorët AMD dhe Intel deri në fund të vitit, dhe interesant është se jo të gjithë laptopët do të mund të përdorin funksionet e reja. Minimumi do të jetë që procesori të ketë një NPU me të paktën 40 TOPS, dhe kompjuterë të tillë quhen Copilot+ PC. Cilat janë risitë më interesante?

Opsioni Recall do të ofrojë mundësinë për të kërkuar gjithçka që keni bërë në muajt e fundit. Për shembull, keni parë atlete të bukura ose një bluzë, por nuk mbani mend në cilën faqe. Mjafton të shkruani përshkrimin e asaj që kërkoni në fushën e kërkimit, për shembull atlete të kuqe dhe kompjuteri do të shfaqë të gjitha momentet në të cilat kishte atlete të kuqe në ekran.

Deri më tani ishte e mundur vetëm kërkimi për tekst, por në të ardhmen do të mund të kërkoni gjithçka, sepse kompjuteri juaj Copilot+ do të “kuptojë” se çfarë është në ekran. Thjesht duke përshkruar përmbajtjen, do të mund të gjeni vendin ku keni bërë foton ose të gjeni një diagram që ju ka dërguar një koleg. Mundësitë janë të shumta.

Keni gjetur një video në një gjuhë të huaj që nuk e kuptoni dhe nuk keni titra? Apo ndoshta bashkëbiseduesi juaj nuk flet anglisht gjatë takimit në internet? ASUS Zenbook S 16 do të jetë në gjendje të krijojë titra në kohë reale. Shumica e gjërave do të jenë të disponueshme në fillim në anglisht, por numri i gjuhëve të mbështetura do të rritet.

Për shembull, aktualisht “Titrat e drejtpërdrejtë”, siç quhet funksioni i titrave në kohë reale, mbështet përkthimin nga 44 gjuhë në anglisht.

A është kjo e gjitha?

Absolutisht jo. Pothuajse të gjithë prodhuesit kryesorë të softuerit po punojnë në versione të reja që do të përfitojnë nga inteligjenca artificiale. Së shpejti, një laptop pa NPU do të jetë si një laptop me një kartë grafike të integruar në të cilën dëshironi të luani lojëra.

Disa do të funksionojnë mirë, disa mezi, dhe disa thjesht nuk do të funksionojnë fare. Nëse jeni duke kërkuar për një laptop të ri, rekomandohet shumë që të zgjidhni Copilot+ PC, d.m.th një kompjuter NPU i të cilit ka të paktën 40 TOPS, sepse e dini që nuk do të vjetërohet shpejt. Një nga më të mirat në atë klasë është sigurisht ASUS Zenbook S 16 (UM5606).