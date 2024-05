Çfarë mund të thotë ngjyra e syve për shëndetin tuaj?

Thuhet se sytë tuaj janë dritarja e shpirtit tuaj por ata mund të jenë gjithashtu një dritare për shëndetin tuaj.Dhe ndërsa ndryshimet aktuale në ngjyrën e syve janë të rralla, ato gjithashtu mund të tregojnë një çrregullim shëndetësor themelor.

“Sytë mund të duken se ndryshojnë ngjyrën për shkak të një sëmundjeje të padiagnostikuar”, thotë David Silverstone, MD, profesor i oftalmologjisë në Shkollën e Mjekësisë Yale.

Ngjyra e syve tuaj mund të ofrojë disa të dhëna se sa gjasa keni për të zhvilluar disa kancere, ose forma të caktuara të sëmundjeve të syrit, më vonë. Ja çfarë tregon hulumtimi:

Ata me sy të hapur kanë rrezik më të lartë të kancerit të lëkurës.

Një studim i bërë së fundmi, i cili shqyrtoi më shumë se 35,000 burra zbuloi se, krahasuar me njerëzit me sy të errët, ata me sy “lajthi”, të gjelbër ose blu kishin rrezik më të lartë të karcinomës së qelizave bazale dhe karcinomës së qelizave skuamoze, dy nga më format e zakonshme të kancerit të lëkurës.

Meshkujt me sy ngjyrë lajthi ose të gjelbër kishin një rrezik 24 për qind më të lartë të kancerit të qelizave skuamoze, ndërsa ata me sy blu kishin një rrezik 19 për qind më të lartë. Njerëzit që kanë më pak pigment në sytë e tyre priren të kenë më pak pigment në lëkurën e tyre, gjë që rrit rrezikun e kancerit të lëkurës, thotë Davinder Grover, MD, një okulist në Dallas dhe zëdhënës i Akademisë Amerikane të Oftalmologjis.