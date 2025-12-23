Çfarë po ndodh me fatin e TikTok në SHBA?

Pronari kinez i TikTok, ByteDance, ka nënshkruar një marrëveshje me investitorët për të drejtuar biznesin e tij në SHBA, raporton BBC.
Por çfarë do të thotë kjo për mbi 170 milionë amerikanë ose të paktën kështu pretendon platforma e mediave sociale që përdorin aplikacionin?
Çelësi mund të qëndrojë në mënyrën se si menaxhohet algoritmi i rekomandimeve të TikTok, sistemi i fuqishëm që kuron faqen “Për Ju” të platformës për të parashikuar përmbajtjen që shikoni kur ajo ndërron duar.
Eksperti i industrisë së mediave sociale, Matt Navarra, tha për BBC-së se pyetja nuk do të jetë nëse TikTok mbijeton, por “cili version i TikTok mbijeton”.
Aktualisht, sistemi i TikTok varet nga sasi të mëdha të dhënash globale, të cilat mund të ndryshojnë rekomandimet në një çast. Sipas kushteve të marrëveshjes, algoritmi i TikTok, i cili do të licencohet nga investitori Oracle, do të ritrajnohet në të dhënat e përdoruesve amerikanë.
Navarra tha se kjo mund ta bëjë aplikacionin të ndihet “më i sigurt dhe më i fortë”, por gjithashtu e lë atë në rrezik të “bëhet më pak thelbësor nga ana kulturore” si rezultat.
Nëse versioni amerikan do të ndryshojë nga TikTok që shumë njerëz e njohin dhe e përdorin tashmë, mund të varet gjithashtu nëse ai merr “të gjitha veçoritë e reja, përditësimet e sigurisë dhe përmirësimet e platformës” sapo të marrë versionin ndërkombëtar, tha gazetari i teknologjisë Will Guyatt për BBC.
Eksperti i informatikës Kokil Jaidka nga Universiteti Kombëtar i Singaporit tha se ndryshimet mund të jenë më delikate dhe graduale, varësisht nëse të dhënat më të ngushta të versionit amerikan “të izoluar” mund të përputhen me shtrirjen globale të aplikacionit.
Oracle është partneri i hershëm i TikTok në Shtetet e Bashkuara dhe kryesohet nga Larry Ellison, një aleat i presidentit Trump. Një tjetër entitet i huaj, MGX – një fond investimi qeveritar i Abu Dabit, do t’i bashkohet asaj së bashku me firmën private të kapitalit Silver Lake si investitorët kryesorë hyrës.
Gazeta shtetërore China Daily raportoi sot mbi marrëveshjen e të ardhurave midis dy njësive. Marrëveshja, e cila do të mbyllet më 22 janar, do t’i jepte fund viteve të tëra përpjekjesh për të detyruar ByteDance të hiqte dorë nga biznesi i saj në SHBA për shkak të shqetësimeve të sigurisë kombëtare.
Marrëveshja mbi operacionet e TikTok në SHBA përfshin emërimin nga ByteDance të njërit prej shtatë anëtarëve të bordit për njësinë e re, me amerikanët që mbajnë shumicën e vendeve të tjera.