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Google po përgatit emoji HDR për aplikacionin Chat

Google po punon për të sjellë emoji me diapazon të lartë dinamik (HDR) në aplikacionin e saj Chat, sipas të dhënave të zbuluara në versionin më të fundit të Gmail-it.

Zbulimi u bë gjatë analizimit të skedarit APK të aplikacionit, ku një varg specifik kodi përmend mundësinë e shfaqjes së emoji-ve të mbështetura në HDR, me ndriçim dhe kontrast të përmirësuar.

Funksioni, i emërtuar thjesht HDR Emoji, pritet t’i bëjë emoji-t më të ndritshëm dhe me kontrast më të lartë, duke i bërë më të dallueshëm dhe më të lehtë për t’u parë.

Ende nuk është e qartë nëse ky funksion do të kufizohet vetëm te emoji-t e personalizuara apo do të përfshijë të gjithë bibliotekën e emoji-ve. Kodi i zbuluar i referohet “emoji-ve të mbështetura”, çka lë të kuptohet se funksioni mund të jetë i disponueshëm për një gamë më të gjerë simbolesh, në pajisjet që e mbështesin teknologjinë HDR.

Google nuk ka njoftuar zyrtarisht planet për këtë veçori, por zbulimi në kod sugjeron se ajo mund të jetë në fazat e përgatitjes për lançim.

Google Chat është shërbimi i komunikimit që pasoi Hangouts dhe është pjesë e paketës së aplikacioneve të Google Workspace.

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