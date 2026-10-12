Volkswagen zëvendëson ID.4 me SUV-in e ri elektrik ID. Tiguan

Volkswagen ka prezantuar ID. Tiguan, SUV-in e ri elektrik që do të zëvendësojë modelin ID.4 dhe, në tregun evropian, edhe ID.5. Modeli i ri sjell një dizajn më tradicional të SUV-ve, një kabinë të ridizajnuar dhe autonomi deri në 600 kilometra sipas standardit WLTP.
ID. Tiguan pritet të dalë në treg në Gjermani dhe në vende të tjera evropiane në fillim të vitit 2027. Ndërkohë, versionet e Tiguan-it me motorë me benzinë, naftë dhe sisteme hibride do të vazhdojnë të shiten paralelisht.
Me modelin e ri, Volkswagen po largohet nga forma më e rrumbullakosur e crossover-it që karakterizonte ID.4 dhe ID.5. ID. Tiguan ka një pamje më të ngritur dhe muskulore, me linja më të theksuara të karrocerisë dhe sipërfaqe të skalitura. Kompania rikthen gjithashtu dorezat tradicionale të dyerve, të cilat tërhiqen për t’u hapur.
Kabinë e ridizajnuar me kontrolle fizike
Një nga ndryshimet kryesore është pjesa e brendshme. Volkswagen thotë se ka përqendruar vëmendjen te cilësia e materialeve dhe përdorimi më intuitiv i komandave, duke iu përgjigjur disa kritikave për modelet e mëparshme të familjes ID, veçanërisht për kontrollet me prekje.
ID. Tiguan do të ketë komanda fizike për funksionet kryesore, përfshirë sistemin e ajrit të kondicionuar. Edhe timoni shumëfunksional do të përdorë butona fizikë, në vend të sipërfaqeve të ndjeshme ndaj prekjes. Në konsolën qendrore do të vendoset një rrotë kontrolli e ndriçuar për rregullimin e volumit dhe përzgjedhjen e këngëve ose stacioneve radiofonike.
Paneli i instrumenteve përfshin një ekran digjital 10-inç për shoferin dhe një ekran qendror multimedial 15-inç. Për herë të parë në një Volkswagen për tregun evropian, do të ofrohet si opsion edhe një ekran 12-inç për pasagjerin e përparmë.
Modeli do të ketë gjithashtu një modalitet të ri “Retro”, i cili e shndërron panelin digjital të shoferit në një paraqitje të frymëzuar nga instrumentet blu dhe të kuqe të Golf IV. Ekrani qendror mund të shfaqë edhe një garazh virtual me gjashtë modele ikonike të Volkswagen-it: Golf I, Golf II Country, Golf IV, Tiguan I, Race Touareg dhe Beetle.
Tri versione elektrike dhe autonomi deri në 600 kilometra
Në Evropë, ID. Tiguan do të ofrohet fillimisht me tri konfigurime të sistemit elektrik. Ende nuk është e qartë nëse të gjitha versionet do të mbërrijnë edhe në tregun amerikan.
- Bateri 58 kWh, fuqi prej 188 kuajsh dhe tërheqje në rrotat e pasme.
- Bateri 77 kWh, fuqi prej 281 kuajsh dhe tërheqje në rrotat e pasme.
- Bateri 77 kWh, fuqi prej 295 kuajsh dhe tërheqje në të katër rrotat.
Sipas Volkswagen-it, autonomia mund të arrijë deri në 600 kilometra me një karikim, bazuar në standardin evropian WLTP. Shifra përfundimtare do të varet nga konfigurimi i zgjedhur.
Kompania ka përmirësuar edhe kapacitetin tërheqës të automjetit. Versioni me bateri 58 kWh mund të tërheqë deri në 1,800 kilogramë, ndërsa variantet me bateri 77 kWh deri në 2,000 kilogramë.
Në pjesën e përparme, ID. Tiguan ka një hapësirë shtesë bagazhesh prej 32 litrash, ndërsa bagazhi i pasmë ofron kapacitet deri në 534 litra.
Një tjetër funksion është teknologjia “vehicle-to-load” (V2L), e cila mundëson përdorimin e baterisë së automjetit për të furnizuar pajisje të jashtme me energji elektrike. Përmes një përshtatësi PowerSocket që lidhet me portën e karikimit, përdoruesit mund të furnizojnë pajisje si skara elektrike ose biçikleta elektrike.
Teknologji të reja për shoferin dhe pajisje komoditeti
Drejtimi me një pedal do të jetë standard në ID. Tiguan. Sistemi opsional Connected Travel Assist do të ofrojë funksione shtesë të asistimit në udhëtim, përfshirë ndihmën për ndërrimin e korsisë në autostrada dhe njohjen e semaforëve. Volkswagen thotë se sistemi mund ta ndalojë automatikisht automjetin kur semafori është i kuq.
Pajisjet shtesë do të përfshijnë sedilje të përparme me funksion masazhi, ventilim dhe rregullim elektrik, çati panoramike dhe sistem audio Harman Kardon me fuqi prej 480 vatësh.
Me ID. Tiguan, Volkswagen synon të sjellë një SUV elektrik me pamje më klasike, komandime më të thjeshta dhe një gamë të gjerë teknologjish. Modeli do të jetë pjesë e strategjisë elektrike të kompanisë në Evropë, ndërsa Tiguan-i me motorë tradicionalë do të vazhdojë të jetë pjesë e ofertës së saj.