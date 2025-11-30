Çfarë po përgatit Sony?

Sony së shpejti do të prezantojë një tjetër anëtar të familjes së tij të kamerave Alpha.
Kompania ka ndarë në llogarinë Instagram Sony Alpha një foto me mesazhin “Chase your dream” (“Ndjek ëndrrën tënde”) dhe datën 2 dhjetor, që mund të jetë një teaser për kamerën e ardhshme “mirrorless”.
Është e mundur që Sony të ketë diçka tjetër në plan, por shenja e madhe “V” ose numri romak pesë në sfond duket si një referencë e qartë për Sony A7 V, pasardhësin e modelit Sony Alpha 7 IV.
Duke marrë parasysh se kanë kaluar rreth katër vite nga A7 III deri te A7 IV, viti 2026 si data e daljes së modelit të ri duket krejt logjike.
Thashethemet sugjerojnë se A7 V mund të ketë një sensor të ri 33 MP të dizajnuar nga vetë Sony, si dhe mundësi për regjistrim video 4K/60 fps. Kompania thuhet se po përgatit edhe të paktën dy lente të reja bashkë me kamerën.
Duke marrë parasysh se Alpha 7 IV filloi me çmim prej 2500 dollarësh, është e pritshme që përmirësimet në gjeneratën e re mund të rrisin çmimin edhe më shumë kur të prezantohet zyrtarisht në muajin dhjetor.