Samsung prezanton monitorët e rinj Odyssey: deri në 1,100Hz dhe OLED 360Hz

Samsung ka ngritur ndjeshëm standardin për monitorët gaming në Gamescom 2026, duke prezantuar katër modele të reja të serisë Odyssey, me specifika që duken të pabesueshme për një monitor.
Në krye të listës është Odyssey OLED G9, një monitor gjigant 49-inç me ekran të lakuar QD-OLED, rezolucion Dual QHD 5,120 × 1,440 pikselë dhe frekuencë rifreskimi deri në 360Hz. Koha e reagimit është vetëm 0.03ms, ndërsa në një modalitet të veçantë mund të arrijë edhe 720Hz, por me rezolucion më të ulët.
Samsung përdor panelin e gjeneratës së pestë QD-OLED, që sipas kompanisë është më efikas dhe ka jetëgjatësi më të madhe se gjenerata e mëparshme. Ekrani mund të arrijë deri në 1,300 nit në kushte të caktuara.
Samsung prezantoi edhe Odyssey OLED G8, me ekran 32-inç UHD dhe 360Hz. Por kur rezolucioni ulet, monitori mund të arrijë 520Hz në QHD dhe deri në 680Hz në Full HD.
Modeli mbështet DisplayHDR TrueBlack 600, AMD FreeSync Premium Pro dhe Nvidia G-Sync Compatible. Ai gjithashtu ka DisplayPort 2.1, HDMI, USB-C me furnizim deri në 98W dhe një hub USB me KVM.
Ndërkohë, Odyssey OLED G7 vjen me një ekran të lakuar 42-inç, rezolucion 4K dhe frekuencë 165Hz. Madhësia e ekranit është rreth 72% më e madhe se ajo e modelit 32-inç.
Por surpriza më e madhe është Odyssey G6, një monitor 27-inç IPS LCD që tani mund të arrijë një frekuencë marramendëse prej 1,100Hz.
Megjithatë, ka një kompromis: 1,100Hz është i disponueshëm vetëm në rezolucion HD. Në QHD, monitori ofron ende një shifër ekstremisht të lartë prej 600Hz.
Samsung njoftoi gjithashtu një partneritet me Activision Blizzard për të sjellë teknologjinë HDR10+ Gaming në 20 lojëra AAA deri në gjysmën e parë të vitit 2027. Projekti do të nisë me Call of Duty: Modern Warfare 4.
Me këto produkte, Samsung po e shtyn garën e monitorëve gaming drejt një territori të ri, ku 360Hz në OLED dhe mbi 1,000Hz në LCD po bëhen realitet.