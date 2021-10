Çfarë saktësisht është ‘metaverse’ e paralajmëruar nga Facebook

Gjiganti i mediave sociale Facebook ka njoftuar planet për të punësuar 10.000 njerëz në Evropë gjatë pesë viteve të ardhshme, si pjesë e planeve ambicioze për të zhvilluar një rrjet të hapësirave të reja në internet që po i quan “metaverse”.

Sipas mediave të huaja, në vend që të jetë një tjetër platformë e mediave sociale me prurje të pafundme postimesh dhe reklamash, planet e Facebook vënë theksin në përvojat virtuale që e bëjnë internetin një vend ku jo vetëm të shikoni dhe klikoni mbi gjërat, por ku ne gjithashtu ndihemi “të zhytur fizikisht”.

Kompania thotë se tani po rrit zhvillimin e saj të një “faze të re të përvojave virtuale të ndërlidhura duke përdorur teknologji si realiteti virtual dhe realiteti i shtuar”, sipas një deklarate të së dielës nga nënkryetari i Facebook për politikat dhe çështjet publike, Nick Clegg.

Duke reflektuar natyrën e re të punës që nga fillimi i pandemisë, Facebook thotë se “metaverse” do të jetë një grup hapësirash virtuale ku përdoruesit “mund të krijojnë dhe eksplorojnë me njerëz të tjerë që nuk janë në të njëjtën hapësirë fizike si ju”.

Kompania thotë – edhe pse në mënyrë të mjegullt – se do të jetë një vend ku përdoruesit do të jenë në gjendje të “punojnë, luajnë, mësojnë, blejnë, krijojnë dhe më shumë”.

Në një intervistë me faqen e internetit të lajmeve të teknologjisë amerikane The Verge, CEO i Facebook Mark Zuckerberg gjithashtu pranoi se ende nuk ishte përcaktuar saktësisht se si do të duket “metaverse” e Facebook.

Zuckerberg e përshkruan metaverse si “kapitulli tjetër për internetin”, duke theksuar se “metaverse” ofron mundësi të mëdha për krijuesit dhe artistët individualë, por edhe për njerëzit që duan të punojnë dhe jetojnë larg qendrave të sotme të qytetit.

Ai tha se qëllimi është gjithashtu të arrihet tek njerëzit që jetojnë në vende ku mundësitë për arsimim ose kohë të lirë janë më të kufizuara.

“Një metaverse e realizuar mund të jetë gjëja tjetër më e mirë për një pajisje pune teleportimi”.

Njerëzit do të jenë në gjendje të kenë qasje në të nga të gjitha pajisjet siç janë telefonat inteligjentë, kompjuterët dhe kufjet për përvoja të tilla.

“Ndiheni të pranishëm me njerëzit e tjerë sikur të ishit në vende të tjera, duke pasur përvoja të ndryshme që nuk mund t’i bëni domosdoshmërisht në një aplikacion ose faqe në internet, si vallëzimi, për shembull, ose lloje të ndryshme të palestrës”.

Hapësira gjithashtu nuk do të jetë një platformë e vetme në Facebook, dhe kompania thotë se “metaverse nuk është një produkt i vetëm që një kompani mund të ndërtojë e vetme”.

Në të vërtetë fjala “metaverse” në vetvete nuk vjen nga Facebook, dhe vjen nga shkrimtari amerikan Neal Stephenson, i cili e përdori për herë të parë në vitin 1992 në romanin e tij fantastiko-shkencor “Përplasja e borës”.

Facebook gjithashtu thotë se shumë prej “metaverse” do të kenë nevojë për 10-15 vjet për t’u zhvilluar plotësisht.

“Në zemër të saj është ideja se duke krijuar një ndjenjë më të madhe të ‘pranisë virtuale’, ndërveprimi në internet mund të bëhet shumë më afër përvojës së bashkëveprimit personal”, thotë kompania.

Megjithatë, siç vë në pah dpa, ndërsa Facebook mund të ketë madhësinë për një projekt kaq ambicioz – shkalla dhe funksionaliteti i të cilit duket i krahasueshëm me vetë internetin – kompania është gjithashtu ndër më të shqyrtuarat dhe kritikuarat në skenën e teknologjisë.

Pas skandaleve të shumta mbi çështje të tilla si roli i kompanisë në manipulimin e proceseve demokratike deri në rrjedhjet masive të të dhënave që çojnë në hakimin e përdoruesve, gjiganti i teknologjisë ka qenë nën presion të mëtejshëm ndërkombëtarisht javët e fundit pas “rrjedhjeve të informatorëve”.

Një ish-menaxher produktesh në Facebook në fillim të tetorit akuzoi kompaninë se, ndër të tjera, nuk ishte mjaftueshëm transparente në lidhje me potencialin që rrjeti online të shkaktonte dëm.

Dhe Facebook u përgjigj se rrjeti online po përpiqej çdo ditë për të gjetur një ekuilibër midis të drejtës së miliarda njerëzve për shprehje të lirë dhe një mjedisi të sigurt për përdoruesit.

Kompania gjithashtu u bë pjesë e titujve negativ në fillim të këtij muaji pasi një gabim në cilësimet e rrjetit çoi në një ndërprerje prej rreth gjashtë orësh në Facebook dhe filialet e tij WhatsApp dhe Instagram.

Në të njëjtën kohë, disa vite pas investimit të madh të Facebook në realitetin virtual me blerjen e kompanisë së kufjeve VR Oculus Rift, teknologjia ka bërë “valë të vogla jashtë skenës së lojërave”.

Përpjekjet e Facebook për të krijuar një hapësirë të re virtuale vijnë gjithashtu pasi ai dështoi në një shkallë të madhe për të ndërtuar monedhën e vet kur rregullatorët ngritën shqetësime dhe kompanitë tërhoqën mbështetjen e tyre.