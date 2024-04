Samsung prezanton Team Samsung Galaxy për Paris 2024

Për të përkuar me 100 ditë deri në ceremoninë e hapjes në Paris 2024, Samsung prezantoi grupin e tij më të madh të atletëve partnerë ndonjëherë.

Samsung Electronics, një Partner Olimpik dhe Paralimpik mbarëbotëror, prezantoi Team Samsung Galaxy për të festuar 100 ditë deri në fillimin e Lojërave Olimpike.

Në total, 57 atletë të Team Samsung Galaxy, përfshirë këtu 44 atletë nga Europa do të mbështeten nga Samsung gjatë Lojërave Olimpike, Paris 2024. Kjo është mbledhja më e madhe ndonjëherë e anëtarëve të Team Samsung Galaxy. Këta atletë, që përfaqësojnë vendet e tyre përkatëse në Paris 2024, do të kenë mbështetje nga Samsung për të maksimizuar potencialin e tyre këtë vit.

“Samsung beson fort në frymën olimpike dhe në lidhjet kuptimplota midis atletëve dhe shikuesve të lojërave që vihen në jetë gjatë Lojërave çdo katër vjet”, tha Benjamin Braun, CMO, Samsung Europe. Shpresojmë që ky komunitet atletësh, që Samsung po mbështet, të jetë fillimi i marrëdhënieve të gjata, mes Samsung dhe njëri-tjetrit.”

Team Samsung Galaxy do të shërbejë si një zë kryesor i sloganit të tyre, “Open always wins” dhe duke ndarë udhëtimet e tyre, ata do të demonstrojnë se si Samsung po i ndihmon atletët dhe fansat të ekspozohen ndaj mundësive të reja përmes teknologjive të tij. Çdo atlet në Team Samsung Galaxy e di vetë se me një mentalitet të hapur, të shtyn drejt fitores, në sport dhe më gjerë.

Për Paris 2024 Samsung po punon me 44 atletë, të cilët, si Samsung, ndajnë vlerat thelbësore të kësaj çasjeje dhe të vetë-shprehjes.