Çfarë të dhënash mbledh DeepSeek?

Rregullatori i të dhënave në Mbretërinë e Bashkuar, Zyra e Komisionerit të Informacionit i ka kërkuar publikut që të jetë i vetëdijshëm për të drejtat e tyre, të jashtme rreth informacionit të tyre që përdoret për të trajnuar modelet e AI.

Por ndërsa DeepSeek mbledh shumë të dhëna, ekspertët theksojnë se është shumë e ngjashme me politikat e privatësisë që përdoruesit mund të kenë rënë dakord tashmë për shërbimet rivale si ChatGPT dhe Gemini, apo edhe platformat e mediave sociale.

Sipas politikës së privatësisë së vetë DeepSeek, nga jashtë ai mbledh sasi të mëdha të informacionit personal të mbledhur nga përdoruesit, të cilat më pas ruhen “në serverë të sigurt” në Kinë.

Kjo mund të përfshijë:

Adresa juaj e emailit, numri i telefonit dhe data e lindjes, të dhëna kur krijoni një llogari

Çdo hyrje e përdoruesit duke përfshirë tekstin dhe audion, si dhe historitë e bisedave

I ashtuquajturi “informacion teknik” – duke filluar nga modeli i telefonit tuaj dhe sistemi operativ deri te adresa juaj IP dhe “modelet e goditjes së tasteve”

Ai thotë se përdor këtë informacion për të përmirësuar DeepSeek duke rritur “sigurinë dhe stabilitetin e tij”.

Më pas do ta ndajë këtë informacion me të tjerët, si ofruesit e shërbimeve, partnerët e reklamave dhe grupin e tij të korporatës, të cilët do të ruhen “për aq kohë sa të jetë e nevojshme”.