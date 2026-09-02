Çfarë thotë një diplomat i shquar gjerman Murad Hofmann për Islamin.

Murad Wilfried Hofmann (1931–2020) ishte diplomat dhe intelektual gjerman, i formuar në filozofi dhe drejtësi, i cili shërbeu si ambasador i Gjermanisë në Algjeri dhe Marok. Përvoja e tij profesionale, kontaktet e gjera me botën muslimane dhe reflektimi personal e çuan drejt pranimit të Islamit në vitin 1980. Ai ka mbajtur gjithashtu dhe postin e zëdhënësit të NATO-s në vitet ’80. U bë një nga zërat më të rëndësishëm europianë për dialogun Islam–Perëndim.
1- “Islami më bindi sepse i jep arsyes vendin që meriton dhe nuk e kërkon dorëzimin e verbër.”
2- “Përvoja ime diplomatike më mësoi se paragjykimet ndaj Islamit lindin nga injoranca, jo nga analiza e ndershme.”
3- “Muslimani nuk duhet të jetë spektator i historisë; ai është thirrur të japë kontribut.”
4- “Perëndimi gabon kur mendon se moderniteti dhe feja janë të papajtueshme; Islami e përgënjeshtron këtë.”
5- “Kultura islame ka treguar se është e aftë të integrojë popuj dhe gjuhë pa i zhdukur ato.”
6- “Shkaku pse u afrova me Islamin ishte se ai nuk e bënte Zotin të ngjashëm me krijesat.”
7- “Islami më mësoi të mos adhuroj asgjë përveç Zotit – as karrierën, as suksesin, as shoqërinë.”
8- “Kritikat ndaj Islamit në mediat moderne shpesh janë kundërthënie të asaj që ndodh në realitetin musliman.”
9- “Islami më hapi sytë për të parë se liria e vërtetë vjen nga vetëdisiplina, jo nga kapriçot.”
10- “Për një evropian, kundërshtimi më i madh ndaj Islamit nuk është teologjik, por kulturor.”
11- “Nëse lexon biografinë e Profetit pa paragjykim, ai bëhet mësuesi yt – pa të imponuar asgjë.”
12- “Islami ruan dinjitetin e femrës duke u dhënë atyre të drejtën e pronës, martesës dhe trashëgimisë, shumë më herët se shoqëritë moderne.”
13- “Dialogu i sinqertë është mënyra e vetme që Perëndimi të kuptojë çfarë është Islami në të vërtetë.”
14- “Nuk u bëra mysliman që të ‘largohesha’ nga Perëndimi, por që të gjeja një bazë të qëndrueshme për të jetuar brenda tij.”
15- “Islami më mësoi se as politika, as ekonomia nuk e shpëtojnë njeriun pa moral.”
16- “E ardhmja e marrëdhënieve Islam–Perëndim varet nga aftësia për të hequr stereotipet historike.”
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Nga libri i Tij: Islam si Alternative 📖
Hoxhë Halil Avdulli
Çfarë thotë një diplomat i shquar gjerman Murad Hofmann për Islamin.
Murad Wilfried Hofmann (1931–2020) ishte diplomat dhe intelektual gjerman, i formuar në filozofi dhe drejtësi, i cili shërbeu si ambasador i Gjermanisë në Algjeri dhe Marok. Përvoja e tij profesionale, kontaktet e gjera me botën muslimane dhe reflektimi personal e çuan drejt pranimit të Islamit në vitin 1980. Ai ka mbajtur gjithashtu dhe postin e zëdhënësit të NATO-s në vitet ’80. U bë një nga zërat më të rëndësishëm europianë për dialogun Islam–Perëndim.