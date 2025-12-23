ChatGPT ka marrë integrim me aplikacionin Apple Music dhe gjenerator të ri imazhesh

Kompania OpenAI ka shtuar disa funksione të reja në produktin e saj kryesor, ChatGPT, dhe ka futur mbështetje për Apple Music si dhe aftësi të përmirësuara për gjenerimin e imazheve.
Apple Music mund të shtohet në ChatGPT përmes seksionit Settings në aplikacionin për Mac, në faqen web ose në aplikacionin për iOS. Apple Music shfaqet nën opsionin e aplikacioneve, dhe lidhja me të kërkon hyrje me llogarinë e Apple për autorizim.
ChatGPT mund të përdoret për të kërkuar në katalogun e Apple Music për këngë, artistë, albume dhe lista luajtjeje, edhe pa një abonim në Apple Music. OpenAI thotë se të gjithë përdoruesit mund të zbulojnë muzikë, të gjenerojnë lista luajtjeje dhe të dëgjojnë fragmente këngësh direkt në ChatGPT.
Abonentët e Apple Music mund të shtojnë këngë, albume dhe lista luajtjeje në bibliotekën e tyre përmes ChatGPT. Kur Apple Music shtohet në ChatGPT, mund të zgjidhet duke shtypur butonin “+”. Listat e luajtjes dhe sugjerimet që gjeneron ChatGPT mund të hapen direkt në Apple Music.
Përveç mbështetjes për Apple Music, ChatGPT tani ka aftësi më të mira për gjenerimin e imazheve. ChatGPT Images mund të gjenerojë imazhe deri në katër herë më shpejt dhe mund të redaktojë imazhet me saktësi, duke ruajtur detajet. OpenAI thotë se ChatGPT mund të modifikojë vetëm detajet që përdoruesi dëshiron të përditësojë, duke ruajtur ndriçimin, kompozicionin dhe pamjen e personave të qëndrueshme përmes inputeve, outputeve dhe ndryshimeve.
Modeli i ri “brilant” mund të shtojë, heqë, kombinojë, përziejë dhe të bëjë krijime më realistike të imazheve duke përdorur fotografi reale. Ai është më i mirë në shtimin e tekstit mbi imazhe dhe ndryshimin e vendosjes së elementeve, dhe OpenAI thotë se ndiqet udhëzimet më besueshëm se versioni i gjeneratës së mëparshme.
Me këtë përditësim, aftësia për të gjeneruar disa stile specifike artistike, si anime, ka rënë dhe nuk është më aq e mirë në modifikimin e imazheve me shumë persona, por OpenAI thotë se përdorimi i filtrave të paracaktuar mund të ndihmojë, dhe versioni i mëparshëm i gjeneratorit të imazheve mbetet i disponueshëm për përdorim.
ChatGPT Images, përvoja për redaktimin e imazheve e integruar në ChatGPT, përfshin dhjetëra stile dhe kërkesa të paracaktuara që përdoruesit mund të provojnë. Është i disponueshëm në aplikacionin mobil dhe në web.
Modeli i përditësuar Images prezantohet për të gjithë përdoruesit e ChatGPT, së bashku me përvojën e re Images të integruar në ChatGPT. Funksionaliteti i ri i imazheve në ChatGPT do t’i mundësojë atij të konkurrojë më mirë me gjeneratorin e imazheve Nano Banana të Google.