Chelsea pret në shtëpi Man Cityn në derbin e javës, formacionet e mundshme

Disa ndeshje interesante do të luhen në javën e gjashtë të Premier Ligës, shkruan lajmi.net.

Megjithatë, vëmendja kryesore do të jetë tek derbi Chelsea – Manchester City.

Të dyja ekipet kanë objektiv të luftojnë për titull këtë edicion, andaj edhe pritet një përballje shumë e luftuar.

Pas pesë xhirove të para “The Blues” janë në vendin e parë me 13 pikë, ndërsa ‘Citizens’ kanë 10 pikë në pozitën e pestë.

Thomas Tuchel për këtë duel nuk do të mund të llogarit në Mason Mount dhe Christian Pulisic, ndërsa Pep Guardiola do të luajë pa Benjamin Mendyn e suspenduar, do mungojnë edhe John Stones e Aymeric Laporte.

Në pesë duelet e fundit mes këtyre dy ekipeve Chelesa ka fituar katër përballje, ndërsa Man City një.

Këto janë formacionet e mundshme të dy timonierëve Tuchel e Guardiola para ndeshjes:

Chelsea: Mendy; Christensen, T Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Jorginho, Alonso; Havertz, Lukaku, Werner

Man City: Ederson; Walker, Dias, Ake, Cancelo; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan; Jesus, Torres, Grealish