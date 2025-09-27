Chelseat pëson humbje ndaj Brightonit

Skuadra e Chelseat ka pësuar humbje 1:2 ndaj Brightonit në ndeshjen e vlefshme për javën e gjashtë në Premier League.
Blutë e Londrës e nisën më mirë ndeshjen, pasi në minutën e 24’të Enzo Fernandez shënoi me kokë, shkruan Indeksonline
Në pjesën e dytë, Chelsea mbeti me një lojtar më pak në fushë – pasi Chalobah mori të kuqin direkt.
Skuadra mysafire pati mundësi me një lojtar më shumë në fushë, të rikthente rezultatin në 1:3.
Fillimisht shënoi Welbeck për 1:1, De Cuyper për 1:2 dhe Welbeck për 1:3.