Christopher Hill, dëshmitari i radhës i Thaçit e nis dëshminë në Hagë

Diplomati amerikan, Christoher Hill është dëshmitari i radhës në gjykimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit në gjykimin për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
Hill i cili mban kodin 1DW-008, është dëshmitari i pestë i thirrur nga mbrojtja e Hashim Thaçit e cila përfaqësohet nga avokati Luka Mishetiq.
Paraprakisht, u pranua në listën e provave materiale një dokument me kërkesë të mbrojtjes, e që është një pjesë e një videoje e cila do të përdoret me këtë dëshmitar.
Kjo kërkesë nuk ishte kundërshtuar nga Prokuroria.
Lista e rishikuar e provave materiale, u obligua që të dorëzohet nga mbrojtja më së voni deri të premten.
Për këtë dëshmitar u vendosen masa që kanë të bëjnë më atë se dëshmia e tij do të kufizohet në tema të caktuara sipas asaj që është kërkuar nga dhënësi i informacionit.
Po ashtu, ky dëshmitar mund të refuzojë që të përgjigjet në pyetje që përbëjnë përgjgje konfiidenciale.
Si dhe me këtë dëshmitar do të jetë i pranishëm edhe përfaqësuesi i autorizimit të informacionit.
Mbrojtja ka filluar me paraqitjen e provave të saj më 15 shtator 2025, ku për tri ditë me radhë u dëgjua ish-ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit, James Rubin.
Ndërsa, pas tij u thirr ish-këshilltari ligjor i delegacionit shqiptar në Rambuje, Paul Williams.
Kurse, ish-këshilltari politik i komandantit të lartë të NATO-s, Wesley Clark, John Stewart Duncan filloi dëshminë më 22 shtator dhe e mbaroi më 23 shtator 2025.
Kurse, më 30 shtator nisi dëshminë James Peter Covey, ish-zëvendës i përfaqësuesit të OKB-së në Kosovë, Bernard Kouchner. Covey e përfundoi dëshminë më 2 tetor.