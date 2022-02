Cila është temperatura optimale në veturë gjatë dimrit?

Temperatura e duhur në veturë është një nga faktorët kryesorë që ndikon në komoditetin e shoferit dhe pasagjerëve gjatë drejtimit.

Megjithëse rregullimi i temperaturës në veturë mund të duket i parëndësishëm, jo të gjithë shoferët e dinë se cila vlerë është optimale.

Shumica e veturave moderne janë të pajisura me ajër të kondicionuar automatik, i cili lejon përdoruesit e tij të zgjedhin vlerën e saktë të temperaturës në tren

Edhe pse sigurisht që është një komoditet i madh, për shumë njerëz rezulton të jetë një “mallkim” dhe të çon në dilemën – në çfarë gradë Celsius është më mirë të vendosni temperaturën në automjet gjatë udhëtimit, apo cila është temperatura optimale për ngasje?

Temperatura e duhur në veturë është një nga faktorët kryesorë që ndikon në komoditetin e shoferit dhe pasagjerëve gjatë drejtimit.

Ekspertët zakonisht këshillojnë që sistemi të vendoset rreth 20-22 gradë Celsius. Kjo gamë nuk është e rastësishme – përveç që u ofron udhëtarëve rehati të mjaftueshme kur bëhet fjalë për kabinat me ngrohje, mund të parandalojë më tej mjegullimin e dritareve, për shembull, gjatë shiut ose reshjeve të borës.

Falë kësaj, pasagjerët nuk do të jenë të ftohtë dhe shoferi nuk do të ketë probleme me dukshmërinë e kufizuar.

Temperaturat nën 20 gradë sugjerohen kur udhëtoni në një distancë të shkurtër në dimër – p.sh. nga shtëpia në dyqan ose në punë. Atëherë shumica e njerëzve nuk vendosin të heqin xhaketat, kështu që temperatura më e ulët e ajrit në automjet do të na lejojë të shmangim mbinxehjen e trupit.

Është e rëndësishme t’i kushtoni vëmendje kësaj, veçanërisht kur udhëtoni me fëmijë. Ngrohja e kabinës së pasagjerëve të një veture mbi 22 gradë në dimër mund të jetë e pafavorshme për shkak të ndryshimit të madh të temperaturës midis ajrit në automjet dhe temperaturës së jashtme.

Një devijim i tillë jo vetëm që mund të çojë në sëmundje, por edhe e vë shoferin në gjumë dhe zvogëlon përqendrimin e tij në rast të një udhëtimi më të gjatë.

Është e rëndësishme të mbani mend se temperatura e caktuar varet nga shumë faktorë të tjerë, dhe preferencat e drejtuesve dhe pasagjerëve janë shpesh kriteret më të rëndësishme.

Cilat janë përvojat tuaja?