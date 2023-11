​Cilat janë efektet anësore të marrjes së tepërt të vitaminës C?

Siç tregojnë studime të shumta të mëparshme, vitamina C është një nga vitaminat më të rëndësishme për trupin tonë.

Ajo vepron si një antioksidues dhe luan një rol të rëndësishëm në forcimin e imunitetit tonë, por këto janë vetëm disa nga shumë efektet e mundshme pozitive të kësaj vitamine.

Sipas klinikës Mayo, vitamina C gjithashtu eliminon me sukses toksinën e dëmshme dhe metalet e rënda nga trupi ynë, të cilat në afat të gjatë mund të jenë burim i shumë sëmundjeve të rënda, duke përfshirë disa lloje të kancerit. Rekomandohet që një person të konsumojë 75 miligramë në ditë.

Megjithatë, ndonjëherë marrja e vitaminës C mund të jetë e tepruar, gjë që ndikon negativisht në shëndetin tonë. Siç shpjegojnë ekspertët, një sasi e madhe e kësaj vitamine mund të çojë në disa efekte anësore të padëshiruara, disa prej të cilave nuk janë aspak të padëmshme.

Këto janë: të përziera, urth, diarre, dhimbje dhe ngërçe në stomak, dhimbje koke, probleme me gjumin (pagjumësi, zgjim gjatë natës), anemi.

Përveç kësaj, nëse e teprojmë me marrjen e vitaminës C, mund të kemi edhe probleme me gurët në veshka. Siç thonë mjekët, një sasi e madhe e kësaj vitamine çon në shfaqjen e gurëve në veshkat tona.

Sa më shumë vitaminë C të panevojshme të marrim në trup, aq më shumë ekskretohet nga veshkat dhe kjo çon në formimin e gurëve të dhimbshëm.