Cilat janë përfitimet e pjeprit dhe cila është sasia e duhur për të ngrënë në ditë?

Pjepri, një frut tipik i verës që konsumohet gjerësisht midis majit dhe shtatorit, ka shumë veti të dobishme: i ulët në kalori, është i pasur me sheqerna, vitamina dhe fibra të cilat e bëjnë atë ideal për ata që duan të nxihen. Mund të konsumohet çdo ditë, me përjashtim të personave që vuajnë nga disa patologji.

Pjepri është një frut që i përket familjes Cucurbitaceae. Shumë i përhapur në stinën e verës, veçanërisht midis majit dhe gushtit, pjepri tregon si frutin ashtu edhe bimën. Përveç frutave, megjithatë, disa lloje të kësaj bime, duke përjashtuar ato më të famshmet, si pjepri i verdhë dhe i bardhë, shërbejnë si perime si pjepri serpentine ose torterelli, të përdorura shpesh në Siçili dhe rajone të tjera italiane ku konsumohen të papërpunuara vetëm ose në sallata si një lloj kastraveci. I pasur me lëndë ushqyese, pjepri përmban shumë vitaminë C, kalium dhe antioksidantë, të cilët sjellin përfitime për të gjithë trupin, veçanërisht për lëkurën.

Vetitë ushqyese të pjeprit

Pjepri ka pak kalori: 100 gram nga ky frutë korrespondojnë me 34 kalori. Me pak yndyrë dhe kolesterol, pjepri është i pasur me natrium, kalium, kalcium dhe magnez. Si çdo lloj fruti, edhe ky është i pasur me karbohidrate dhe sheqerna. Pjepri gjithashtu përmban beta-karoten, i cili ndihmon shikimin dhe lëkurën, si dhe ka një ndikim pozitiv në rritjen e kockave.

Përfitimet e pjeprit

Të gjitha frutat, dhe më konkretisht pjepri, përmbajnë shumë fibra të cilat shkaktojnë një efekt ngopjeje në trup, duke rregulluar përthithjen e yndyrave dhe sheqernave. Përfitime të tjera të pjeprit janë: një përmirësim i përgjithshëm i presionit të gjakut dhe një reduktim i rreziqeve kardiovaskulare. Siç u përmend, disa nga vetitë e tij ndikojnë në lëkurë, duke përmirësuar pamjen e saj edhe falë hidratimit që rrit ky frut. Prania e vitaminave C dhe D , megjithatë, mbron shëndetin, rrit mbrojtjen e sistemit imunitar dhe ndihmon në përthithjen e hekurit. Për më tepër, prania e vitaminës A ndikon në rrezitje pasi shkakton një rritje të prodhimit të melaninës dhe mbron lëkurën nga rrezet UV. Për më tepër, pjepri ka një efekt shumë të rëndësishëm pastrues dhe diuretik në verë.

Sa mund të hani në ditë dhe kur?

Pjepri, si të gjitha frutat, mund të konsumohet çdo ditë: porcioni ideal është 150 gram në ditë, që i përgjigjet një fruti të vogël, si pjeshkë apo mollë. Idealja është ta shoqëroni pjeprin me proteina ose karbohidrate të plota sepse edhe këto janë të pasura me fibra. Këshilla është të hani pjepër në mes të mëngjesit ose në mes të pasdites, pasi shpesh shkakton ënjtje të barkut në fund të vaktit.

Kur është më mirë të mos e konsumoni?

Pjepri, si të gjitha frutat, nuk ka kundërindikacione të veçanta. Megjithatë, për njerëzit me sheqer të lartë në gjak është më mirë të shmangin konsumimin e tij pas ngrënies. Për më tepër, duke qenë një frut i vështirë për t’u tretur, këshillohet të mos e teproni, edhe për shkak të ndjenjës së ngopjes që shkakton. Konsumimi i pjeprit nuk rekomandohet për personat që vuajnë nga diabeti ose dhimbje gastrointestinale për shkak të efektit laksativ dhe diuretik.