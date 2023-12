Cilat perime janë më të mirat për marrjen e vitaminave tuaja ditore?

Frutat dhe perimet pa diskutim që përbëjnë një nga hallkat më të rëndësishme të zinxhirit ushqimor. A janë krijuar të gjitha perimet të barabarta, apo disa janë më të mira se të tjerat për plotësimin e nevojave ditore për vitamina dhe minerale?

Siç ndodh, përgjigja është po – disa perime paketohen më shumë, duke qenë më të dendura në disa lëndë ushqyese. Këtu janë disa për të shtuar në dietën tuaj nëse doni të rritni marrjen e vitaminave/mineraleve.

Çfarë vitaminash dhe mineralesh na duhen?

Vitaminat janë substanca organike – ato rrjedhin ose bëhen nga gjallesat dhe zakonisht përmbajnë atome karboni dhe hidrogjeni. Mineralet, nga ana tjetër, janë substanca inorganike, të natyrshme që vijnë nga shkëmbinjtë, toka ose uji.

Trupi ynë ka nevojë për sasi të vogla të vitaminave dhe mineraleve të caktuara në mënyrë që të funksionojë – për shumicën e njerëzve, këto mund të fitohen duke ngrënë një dietë të larmishme dhe të ekuilibruar.

Vitaminat thelbësore që na duhen përfshijnë vitaminën A, vitaminat B dhe acidin folik, dhe vitaminat C, D, E dhe K.

Për sa i përket mineraleve, ne kemi nevojë për kalcium, jod, hekur, bakër, kalium dhe zink, ndër të tjera.

Çfarë perimesh duhet të hamë për t’i futur këto lëndë ushqyese në dietën tonë?

Ngrënia e një shumëllojshmërie të gjerë frutash dhe perimesh është e rëndësishme për t’u siguruar që po marrim mjaftueshëm nga të gjitha këto vitamina dhe minerale. Megjithatë, disa perime janë veçanërisht të pasura me lëndë ushqyese, duke na ofruar një grumbull lëndësh ushqyese në një. Këto janë disa nga goditësit më të mëdhenj:

Brokoli: I neveritur nga fëmijët kudo, brokoli është i mbushur me lëndë ushqyese, nga vitaminat A, B-5, B-9, C dhe K, te magnezi, natriumi dhe squfuri.

Zarzavatet me gjethe: Rezulton se ju duhet të hani vërtet zarzavate. Zarzavatet me gjethe, të tilla si spinaqi dhe lakra jeshile, janë të mbushura plot me vitamina, duke përfshirë A, B-9, C, E dhe K, dhe ato nuk kanë as minerale, që përmbajnë kalcium, magnez, mangan, kalium dhe hekur. .

Karotat: Karotat mund të mos ju ndihmojnë të shihni në errësirë, por ato do t’ju ofrojnë vitamina A, C dhe K dhe mineralet natrium dhe kalium.

Patatet e ëmbla: Për rregullimin tuaj të vitaminave A dhe C, si dhe natriumit dhe manganit, mos shikoni më larg se patatja e ëmbël.

Specat: Vitaminat A, C dhe E janë të gjitha të bollshme në specat zile, siç është minerali i natriumit.

Bishtajoret: Bishtajoret, si fasulet, bizelet dhe thjerrëzat, janë pjesë e familjes së përgjithshme të perimeve. Dhe ato janë të mbushura me lëndë ushqyese, duke përfshirë vitaminat B-6 dhe B-9, magnez, kalium, mangan, zink, selen dhe bakër.

Shpargu: Asparagu përmban vitamina B-9, E, K dhe squfur – por a e dini se si rritet?

Avokado: Perimet e dashura të mijëvjeçarëve janë të reklamuar për një arsye: përmban vitamina B-3, B-5, E dhe mineralin magnez.