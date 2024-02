Citime rreth Islamit nga figura prominente Perëndimore

1.) Leo Tolstoi (1828-1910)

“Islami do të sundojë botën një ditë, sepse në të ka një kombinim të diturisë dhe urtësisë”.

2.) Herbert Wells (1846-1946)

“Deri në fuqizimin e Islamit përsëri, sa breza do të pësojnë mizori dhe do të ndërpritet jeta? Pastaj një ditë e gjithë bota do të tërhiqet nga ai, atë ditë do të ketë PAQE dhe atë ditë bota do të banohet përsëri.

3.) Albert Einstein (1879-1955)

“Unë e kuptoj se muslimanët e bënë këtë përmes inteligjencës dhe vetëdijes së tyre, gjë që hebrenjtë nuk mund ta bënin. Në Islam është fuqia që mund të çojë në paqe”.

4.) Huston Smith (1919)

“Imani që është mbi ne tani dhe që është më i mirë se ne në botë, është Islami. Nëse hapim zemrat dhe mendjet tona për të, atëherë do të jetë mirë për ne”.

5.) Michael Nostradamus (1503-1566)

“Islami do të jetë feja sunduese në Evropë dhe qyteti i famshëm i Evropës do të bëhet kryeqyteti Shteti Islamik.”

6.) Bertrand Russell 1872-1970

“Kam lexuar rreth Islamit dhe kuptova se ai duhet të jetë feja e gjithë botës dhe e gjithë njerëzimit. Islami do të përhapet në të gjithë Evropën dhe në Evropë do të dalin mendimtarët e mëdhenj të Islamit. Do të vijë një ditë kur Islami do të jetë stimuli i vërtetë i Botes.”

7.) Gosta Lobon (1841-1931)

“Islami flet vetëm për paqen dhe pajtimin. Ftoni të krishterët të vlerësojnë besimin e reformës.”

8.) Bernard Shaw (1856-1950)

“E gjithë bota do ta pranojë fenë islame një ditë dhe nëse nuk mund ta pranojë as emrin e vërtetë, do ta pranojë atë me një emër metaforë. Perëndimi do ta pranojë Islamin një ditë dhe Islami do të jetë feja e atyre që kanë studiuar në botë. ”

9.) Johann Goethe (1749-1832)

“Ne të gjithë duhet ta pranojmë fenë Islame herët a vonë. Kjo është feja e vërtetë. Nëse më quajnë musliman, nuk do të ndihem keq, e pranoj këtë si një gjë të drejtë.”

Nga: Azem Kovaqi