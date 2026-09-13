City e mposht Unitedin në “Old Trafford”

Skuadra e Manchester Cityt ka shënuar fitore minimale ndaj Manchester Unitedit në ndeshjen e vlefshme prë javën e katërt në Premier League.
Golin e vetëm në këtë ndeshje e shënoi sulmuesi Erling Haaland në pjesën e dytë.
Kujtojmë që skuadra e Enzo Marescas ishte me një lojtar më pak qysh nga pjesa e parë, ku Phil Foden u ndëshkua direkt me të kuq.
Me këtë fitore, City shkon në kuotën e 12 pikëve në pozitën e dytë, aq sa ka Arsenali në pozitën e parë (12). Kurse “Djajtë e Kuq” kanë grumbulluar vetëm katër pikë./