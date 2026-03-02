Claude i Anthropic ngjitet në krye të App Store në SHBA

Chatboti i Anthropic, Claude, duket se ka përfituar nga vëmendja rreth negociatave me Pentagonin.
Siç u raportua për herë të parë nga CNBC , Claude është ngjitur në krye të renditjes së aplikacioneve falas në App Store të Apple në SHBA.
Të shtunën në mbrëmje, Claude e mposhti edhe ChatGPT të OpenAI.
Sipas të dhënave nga SensorTower , Claude ishte pak jashtë 100 më të mirëve në fund të janarit dhe e ka kaluar pjesën më të madhe të shkurtit diku në 20 aplikacionet më të mira.
Një zëdhënës i kompanisë tha se regjistrimet ditore kanë thyer rekordin e të gjitha kohërave çdo ditë këtë javë.
Gjithashtu, përdoruesit falas janë rritur me më shumë se 60% që nga janari, dhe abonentët me pagesë janë më shumë se dyfishuar këtë vit.
Ndryshe, Anthropic është përfshirë në një grindje me Shtëpinë e Bardhë pasi refuzoi kërkesat që të pranonte t’i jepte ushtrisë amerikane akses të pakufizuar në mjetet e saj.