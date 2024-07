Cloudflare godet botët AI që grumbullojnë të dhëna nga uebsajtet

Sipas të dhënave të brendshme të kompanisë, 85.2 përqind të konsumatorëve kanë zgjedhur të bllokojnë edhe botët AI nga qasja në faqet e tyre.

Cloudflare lançoi një mjet të ri falas që pengon botët AI nga mbledhja e informacioneve nga uebsajtet e klientëve të saj për trajnimin e modeleve AI.

Shërbimi cloud po sigurohet se mjeti do të jetë i disponueshëm për mbarë bazën e saj të konsumatorëve, përfshirë ato në planet pa pagesë. Ky funksionalitet do të përditësohet me kalimin e kohës për të identifikuar më mirë botët AI.

Përmes një postimi në blog ku njoftoi përditësimin, ekipi i Cloudflare ndau disa të dhëna sesi klientët e saj po i përgjigjen boom-it të botëve që grumbullojnë përmbajtje për trajnimin e modeleve gjeneruese AI.

Sipas të dhënave të brendshme të kompanisë, 85.2 përqind të konsumatorëve kanë zgjedhur të bllokojnë edhe botët AI nga qasja në faqet e tyre.

Cloudflare ka identifikuar botët më aktivë nga viti i kaluar. Bytespider i ByteDance ishte përpjekur të aksesonte 40 përqind të faqeve nën mburojën e Cloudflare ndërsa GPTBot i OpenAI rreth 35 përqind.

Ato zinin gjysmën e kërkesave për të aksesuar uebsajtet në rrjetin e Cloudflare së bashku me Amazonbot dhe ClaudeBot.

Megjithatë përpjekjet për bllokimin e botëve AI nga aksesimi i përmbajtjeve të faqeve është një sfidë më vete. Gara AI për ndërtimin e modeleve më të shpejta ka bërë që kompanitë të thyejnë rregullat me grumbullimin e të dhënave. Perplexity AI është akuzuar së fundi për aksesimin e uebsajteve pa autorizim.