​Çmime të larta të veturave të përdorura: VW Golf më i shtrenjtë me mbi 30%

Prodhimi i ngadaltë i makinave të reja aktualisht po rrit çmimet e makinave të përdorura.

Kjo është reflektuar në rritjen e çmimeve të veturave të përdorura, të cilat mesatarisht vetëm vitin e kaluar janë rritur për gati 25 për qind.

Ndërsa automjetet e përdorura ende kushtonin mesatarisht 21.793 euro në mars 2021, në mars 2022 ato ishin tashmë 26.817 euro. Rritja më e lartë mujore e çmimeve ishte nga janari 2022 deri në shkurt 2022 (plus 3.2 për qind), e ndjekur nga një ndryshim nga nëntori 2021 në dhjetor 2021 (plus 2.9 për qind).

Ekskluzivisht për Focus.de, tregun më të madh gjerman të makinave të përdorura, Mobile.de zgjodhi disa modele ku rritja e çmimit ishte veçanërisht e lartë. Krahasimi është bërë midis marsit 2021 dhe marsit 2022 dhe tregon se tregu i makinave të përdorura po zbrazet ngadalë por me siguri.

Më poshtë janë disa modele që kanë një rritje të madhe çmimi:

VW Polo: rritje e çmimeve prej 38 për qind – pasi makinat e vogla nuk janë fitimprurëse për prodhuesit dhe po bëhen gjithashtu më të shtrenjta për t’u prodhuar për shkak të kufijve të rreptë të emetimeve të BE-së, ato po zhduken nga sfera e shumë prodhuesve.

Kjo mungesë stoku dhe, natyrisht, çmimet e larta aktualisht të karburantit do të thotë që një VW Polo e përdorur është papritmas jashtëzakonisht tërheqëse. Në mars 2021, kjo makinë e vogël ende reklamohej për një mesatare prej 10.105 euro, dhe aktualisht është 13.941 euro – plot 38 për qind më shumë.

VW Golf: Diesel është në kërkesë të lartë – dhe po bëhet më i rrallë. Në vetëm pak vite, kompania me bazë në Wolfsburg do të shesë vetëm makina elektrike në Evropë. Blerësit e makinave të përdorura duket se nuk e pëlqejnë atë, sepse VW Golf TDI është aktualisht një produkt i kërkuar dhe çmimet e tij janë rritur me 31 për qind.

VW Touran dhe Sharan: Mobile.de aktualisht ofron një Touran të pabesueshëm 31 për qind më pak se një vit më parë, ndërsa çmimi mesatar është rritur me 24 për qind në 21.653 euro. Furgoni i madh VW Sharan, me dyer rrëshqitëse, ofrohet deri në 25 për qind më shumë.

Këto modele përfaqësojnë vetëm një pjesë të tregut total dhe aplikohen vetëm për platformën më të madhe të shitjeve Mobile.de. Por trendi është i qartë: gama e makinave të përdorura, veçanërisht modelet e njohura me benzinë dhe naftë, po zvogëlohet dhe çmimet ka gjasa të vazhdojnë të rriten për momentin.

Ndryshe, BE-ja dëshiron të ndalojë makinat e reja me benzinë dhe naftë deri në vitin 2035 më së voni, kur duhet të lejohen të shiten vetëm makina elektrike.