Çmimet e naftës dizel arrijnë nivel historik në SHBA

Çmimet e naftës dizel kanë tejkaluar 6 dollarë për gallon në SHBA për herë të parë mes rritjes së ndjeshme të çmimeve të naftës së papërpunuar si pasojë e tensioneve të vazhdueshme në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.
Të dhënat e Shoqatës Amerikane të Automobilave treguan se çmimi i naftës dizel sot arriti në 6,05 dollarë për gallon. Çmimet e naftës së papërpunuar u rritën me rreth 10 për qind në bazë javore për shkak të luftës së vazhdueshme SHBA-Iran dhe tensioneve të lidhura me të në Lindjen e Mesme.
Çmimi për naftën Brent ishte 106 dollarë për fuçi në orën 08:00 GMT, ndërsa nafta West Texas Intermediate (WTI) tregtohej me 101 dollarë për fuçi. Të mërkurën, presidenti amerikan Donald Trump tha se çmimet aktuale të larta të energjisë lidhen me përpjekjet e SHBA-së për të parandaluar Iranin që të sigurojë armë bërthamore.
Irani dhe shtetet e Gjirit pritet të takohen të hënën në Oman për të diskutuar një marrëveshje të përkohshme për menaxhimin e lundrimit përmes Ngushticës së Hormuzit.
Ndërkohë, bregdeti perëndimor i Jemenit ka dëshmuar zhvillime të shpejta ushtarake ndërsa mediat raportojnë për avancimin e Huthive në disa fronte drejt zonave pranë qytetit Mocha dhe Ngushticës Bab al-Mandeb.