Çmimet e naftës i afrohen 90 dollarëve për fuçi

Çmimet e naftës kanë vijuar rritjen, me naftën Brent që është rritur me 72 centë, ose 0.81 për qind, duke arritur në 89.63 dollarë për fuçi.
Ndërkohë, nafta amerikane West Texas Intermediate (WTI) u rrit me 71 centë, ose 0.85 për qind, në 83.91 dollarë për fuçi.
Të dy kontratat kryesore të naftës u mbyllën të martën me më shumë se një dollar rritje, duke shënuar nivelin më të lartë të mbylljes që nga 31 korriku.
Rritja e çmimeve vazhdoi pas një kërcimi prej rreth 5 për qind të hënën, ndërsa pritshmëritë për një marrëveshje paqeje mes SHBA-së dhe Iranit janë zbehur.
Kjo ka ndodhur pavarësisht të dhënave të industrisë që tregojnë rritje të rezervave të naftës bruto në SHBA. /mesazhi