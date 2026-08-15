Saudia në kohë trazirash

Si Mbretëria e madhe e Gjirit po formon aleanca mbrojtëse për të shmangur hyrjen në luftërat rajonale
Arabia Saudite është gjithnjë e më shumë në qendër të një lufte që nuk e kërkoi. Për të penguar kundërshtarët dhe për të forcuar aftësinë e saj për t’iu kundërvënë sulmeve nga Irani dhe aleatët e tij rajonalë, Arabia Saudite është përpjekur të ndërtojë aleanca rajonale mbrojtëse.
Megjithatë, këto lëvizje deri më tani nuk kanë arritur të arrijnë pengimin e dëshiruar ose të parandalojnë sulmet. Përpjekjet e Riadit për të formuar një koalicion detar shumëkombësh në Detin e Kuq, së bashku me përfshirjen e Turqisë në një marrëveshje mbrojtjeje me Arabinë Saudite dhe Pakistanin, nuk i kanë ndaluar sulmet.
Ndërkohë, përgjigjet ushtarake saudite mbeten të kufizuara në sulme nga Irani, Iraku dhe Huthët në Jemen, të cilët muajin e kaluar hapën një front jugor kundër mbretërisë duke sulmuar anijet saudite.
Riadi përballet kështu me një dilemë delikate: Si mund t’i pengojë sulmet dhe të mbrojë projektet e tij ambicioze ekonomike pa u tërhequr në një konflikt më të gjerë rajonal të nxitur nga lufta midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit?
Analistët politikë paralajmërojnë se Arabia Saudite ka një problem të madh sepse kundërshtarët e saj besojnë se po bën gjithçka që mundet për të shmangur luftën, kështu që ata po e shfrytëzojnë këtë.
Aziz Al-Ghasyan, një analist saudit, tha në një intervistë me Reuters se Irani dhe aleatët e tij besojnë se Arabia Saudite nuk do t’u përgjigjet sulmeve të tyre dhe se ata e kanë interpretuar përmbajtjen e Arabisë Saudite si një pranim të nënkuptuar të sulmeve, prandaj gjetja e një mënyre për t’i penguar ato është jashtëzakonisht e rëndësishme për Arabinë Saudite.
Përshkallëzim gradual
Që kur Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën një luftë kundër Iranit më 28 shkurt, Arabia Saudite është përpjekur të përmbajë sulmet me raketa në objektet e saj energjetike, fillimisht duke zgjedhur kanalet diplomatike përpara se të kalonte në përgjigje të kufizuara ushtarake që janë mbajtur sekrete.
Riadi ka mundur të arrijë një qetësi relative në marrëdhëniet me Iranin, e cila përkoi me hyrjen në fuqi të një armëpushimi midis Teheranit dhe Uashingtonit në prill.
Por në javët e fundit, Arabia Saudite është përballur me sulme të përsëritura nga Jemeni dhe Iraku që kanë synuar objekte jetësore të naftës, si dhe anijet në Ngushticën e Hormuzit dhe Detin e Kuq.
Dy javë më parë, Arabia Saudite dhe Shtetet e Bashkuara nisën sulme të përbashkëta ajrore mbi fraksionet irakiane që ata thanë se ishin të përfshira në sulmet ndaj mbretërisë. Ky ishte reagimi i parë i shpallur saudit gjatë luftës, pavarësisht gatishmërisë së Riadit për të mos u shfaqur si një palë që lufton përkrah Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit.
Dy ditë më vonë, Arabia Saudite njoftoi se po fillonte procesin e formimit të një koalicioni mbrojtës detar në Detin e Kuq.
Pastaj, javën e kaluar, u nënshkrua Marrëveshja e Përbashkët e Mbrojtjes në Mekë me Turqinë dhe Pakistanin.
Yasmine Farouk, drejtoreshë e Projektit të Rajonit të Gjirit në Grupin Ndërkombëtar të Krizave, beson se këto marrëveshje, ose koalicione, i dërgojnë një mesazh Iranit se Arabia Saudite është gati të ecë përpara, pasi ka shteruar opsionet diplomatike.
Marrëveshja e Mbrojtjes në Mekë
Marrëveshja e mbrojtjes së ndërsjelltë midis Arabisë Saudite, Turqisë dhe Pakistanit ka një rëndësi të madhe simbolike.
Rëndësia e saj më e spikatur është premtimi i tre vendeve islame për të mbrojtur njëra-tjetrën si një komb i vetëm.
Megjithatë, rolet praktike të palëve duken më pak të qarta. Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan tha të shtunën e kaluar se marrëveshja është teknikisht në përputhje me Nenin Pesë të Kartës së NATO-s dhe se ofrimi i mbështetjes për çdo vend nën sulm do të kërkonte konsultime midis palëve, nëse vendi i synuar e kërkon atë.
Sa i përket Pakistanit, i cili më parë nënshkroi një marrëveshje mbrojtjeje me Arabinë Saudite, ai është përpjekur të shmangë hyrjen në një konflikt ushtarak me Iranin ose aleatët e tij, edhe pse Irani e ka sulmuar ashpër Arabinë Saudite.
Nga ana e tij, Irani e ka përshkruar marrëveshjen si një hap drejt eliminimit të varësisë nga fuqitë e jashtme, duke iu referuar qartë Shteteve të Bashkuara, duke thënë se nuk sheh asnjë arsye për shqetësim “për sa kohë që marrëveshja përcakton me saktësi armikun dhe kërcënimin”.
Fronti i Jemenit
Në kufirin jugor të Arabisë Saudite, Huthët e Jemenit i dhanë fund një armëpushimi katërvjeçar muajin e kaluar, duke imponuar një bllokadë detare ndaj mbretërisë dhe më pas duke nisur sulme ndaj infrastrukturës së naftës saudite.
Sulmet kanë nxjerrë në pah rreziqet e luftës jokonvencionale që Arabia Saudite ka zhvilluar që nga viti 2015.
Jemeni mbetet një nga sfidat më urgjente të Riadit. Ndërsa Jemeni hyn në një luftë të re, Arabia Saudite dëshiron që qeveria jemenase e njohur ndërkombëtarisht ta udhëheqë atë. Në të njëjtën kohë, Riadi po përqendrohet në formimin e një koalicioni detar shumëkombësh për të mbrojtur anijet në Detin e Kuq.
Deri më tani, 14 vende nga rajoni i janë bashkuar koalicionit, dhe pritet që të bashkohen edhe më shumë. Megjithatë, vendet evropiane ende po mendojnë për t’u bashkuar, nga frika e një përfshirjeje të mundshme në luftën e Jemenit.
Arabia Saudite po kërkon të formojë një koalicion sa më shpejt të jetë e mundur, me takime për këtë qëllim të planifikuara të zhvillohen në Jedah këtë javë. /tesheshi