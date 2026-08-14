iPhone 18 mund të jetë shumë më i shtrenjtë se modelet e tjera, ja pse

Apple po përballet me rritje të kostove të memories DRAM, pasi prodhuesit po i japin përparësi qendrave të të dhënave për AI.
Pas rritjes së çmimeve të Mac, iPad dhe Vision Pro, edhe iPhone mund të shtrenjtohet.
iPhone 18 Pro madje mund të kushtojë deri në 300 dollarë më shumë.
Sipas The Wall Street Journal, Apple ka nisur të testojë çipat e memories të kompanisë kineze CXMT për iPhone dhe MacBook, kryesisht për modelet e destinuara për tregun kinez.
Megjithatë, përdorimi i çipave CXMT kërkon kujdes për shkak të kufizimeve të vendosura nga SHBA ndaj kompanive kineze.
Për më tepër, iPhone 18 Pro është tashmë në një fazë të avancuar zhvillimi dhe nuk pritet të përdorë këto çipa.
Për Apple, CXMT nuk është vetëm një mënyrë për të ulur kostot, por edhe një alternativë për të siguruar furnizim të qëndrueshëm me memorie në të ardhmen.