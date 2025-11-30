Çmimi i Dogecoin stabilizohet ndërsa zhvillohet struktura optimiste me tri drejtime

Çmimi i Dogecoin vazhdon të mbrojë mbështetjen prej 0.14 dollarë, duke treguar shenja të hershme force ndërsa formohet një model potencial përmbysjeje me tre drejtime dhe blerësit rikthehen në treg.
Pavarësisht dobësisë më të gjerë të tregut, aseti po fillon të tregojë shenja teknike të një përmbysjeje të mundshme optimiste ndërsa modelet strukturore përputhen me mbështetjen në afatin e lartë kohor, raporton KosovaPress.
Duke shtuar në këtë ndryshim në ndjenjë, Dogecoin kohët e fundit ka fituar erëra institucionale, me ekspozimin e ETF të Grayscale që ofron një vrull të ri në një moment kritik në strukturën e tij të çmimeve.
Rënia e fundit e Dogecoin krijoi një ndarje jetëshkurtër që u përmbys shpejt, duke bllokuar shitësit e shkurtër dhe duke shkaktuar një rikthim të mprehtë.
Kjo strukturë “e rreme” zakonisht shoqërohet me spastrime likuiditeti, ku çmimi i pastron shitësit e vonuar përpara se të përmbyset në drejtimin e kundërt.
Mënyra se si çmimi po lëviz rreth këtij niveli i ngjan shumë një modeli në zhvillim e sipër me tre drejtime, ku çdo lëvizje korrigjuese bëhet progresivisht më e dobët ndërsa kërkesa grumbullohet.
Çfarë të presim në lëvizjen e ardhshme të çmimeve?
Nëse modeli me tre disqe përfundon dhe 0.14 dollarë vazhdon të qëndrojë, Dogecoin mund të fillojë një rritje drejt 0.21 dollarëve dhe 0.24 dollarëve. Humbja e kësaj mbështetjeje, megjithatë, do të sinjalizonte një presion të ri në rënie dhe do të zhvlerësonte strukturën aktuale të përmbysjes.