CNN: Sekretet e pallatit të sulltanit!

Topkapi, qendra e pushtetit osman ku çdo oborr kishte rregulla të rrepta
Për gati 400 vjet, nga muret e Pallatit Topkapi u drejtua një nga perandoritë më të fuqishme në histori. Pas portave të tij të mëdha fshihej një botë e ndërtuar mbi hierarki të rrepta, ceremoni madhështore dhe sekrete oborri.
Këtu jetonin sulltani, familja e tij, konkubinat dhe eunukët, ndërsa vendimet që merreshin brenda këtij kompleksi përcaktonin fatin e territoreve që shtriheshin në tre kontinente. Edhe sot, Topkapi mbetet një nga simbolet më të fuqishme të Perandorisë Osmane dhe një nga pallatet historike më mbresëlënëse në botë.
I ndërtuar në vitin 1459 me urdhër të Sulltan Mehmetit II, menjëherë pas pushtimit të Kostandinopojës, Topkapi u ngrit mbi një kep strategjik ku takohen Bosfori, Briri i Artë dhe Deti i Marmarasë.
I rrethuar nga mure pesë kilometra të gjata dhe i shtrirë në rreth 700 mijë metra katrorë, ai ishte projektuar për të mishëruar autoritetin e padiskutueshëm të sulltanit. Historiania Caroline Finkel e përshkruan Topkapin si “zemrën që rrihte” të Perandorisë Osmane.
Pikërisht brenda këtyre mureve merreshin vendimet më të rëndësishme politike, zhvilloheshin intrigat e oborrit dhe organizohej administrata e një perandorie që në kulmin e saj shtrihej nga Vjena deri në Algjeri dhe Mekë.
Kompleksi përbëhej nga katër oborre kryesore dhe haremi, me rreth 400 dhoma ku jetonin sulltani, familja e tij dhe konkubinat. Në periudhën e lulëzimit, pallati ishte një qytet më vete me afro 4 mijë banorë.
Çdo oborr përfaqësonte një nivel më të lartë sigurie dhe privilegji, duke kufizuar gradualisht hyrjen për njerëzit e zakonshëm. Oborri i parë ishte i vetmi i hapur për publikun e paarmatosur. Sot ai mbresëlën me pemët shekullore, Kishën e Shën Irenës, Monedhën Perandorake dhe furrat e dikurshme të pallatit.
Një nga legjendat më të njohura lidhet me Shatërvanin e Ekzekutuesit, ku thuhet se kryeshpatari pastronte shpatën pas ekzekutimeve.
Përtej Portës së Përshëndetjes fillonte bota private e sulltanit. Vetëm sulltani dhe nëna e tij lejoheshin ta kalonin portën mbi kalë, ndërsa të gjithë të tjerët duhej të zbrisnin dhe të ecnin në këmbë.
Heshtja ishte e detyrueshme dhe shkelësit ndëshkoheshin. Në oborrin e dytë ndodhej ndërtesa e Këshillit Perandorak, ku Veziri i Madh drejtonte mbledhjet e qeverisë. Sulltani i ndiqte diskutimet i fshehur pas një dritareje me rrjetë të praruar, duke dëgjuar gjithçka pa u parë nga të tjerët.
Në këtë pjesë të pallatit ndodheshin edhe kuzhinat perandorake, të cilat sot ekspozojnë një nga koleksionet më të pasura në botë të porcelanit kinez dhe japonez. Dekorimet me pllaka Izniku, fletë ari dhe motive të ndërlikuara dëshmojnë për nivelin e jashtëzakonshëm të artit osman.
Porta e Lumturisë të çonte në oborrin e tretë, ku ndodheshin dhoma e audiencës, thesari dhe shkolla e pallatit. Vizitorët e huaj lejoheshin të hynin vetëm deri në sallën e audiencës dhe duhej t’u përmbaheshin rregullave të rrepta ceremoniale.
Ambasadorët qëndronin në këmbë gjatë gjithë takimit dhe komunikimi me sulltanin ishte minimal, duke forcuar idenë e tij si një figurë pothuajse e paarritshme.
Një nga pjesët më të çmuara të këtij oborri është Thesari Perandorak, ku ruhen objekte të rralla si Kama e Topkapisë, e zbukuruar me smeraldë, dhe diamanti i famshëm i Spoonmaker’s, një nga gurët më të mëdhenj të çmuar në botë.
Haremi perandorak mbetet pjesa më e njohur dhe njëkohësisht më e keqkuptuar e pallatit. Ai ishte vendbanimi i sulltanit, grave të familjes, konkubinave dhe fëmijëve. Shumica e konkubinave ishin gra skllave të sjella nga territore të ndryshme të perandorisë.
Më e famshmja prej tyre ishte Hürrem, e cila theu traditën duke u bërë bashkëshortja ligjore e Sulejmanit të Madhërishëm dhe një nga gratë më me ndikim në historinë osmane.
Megjithatë, jeta në harem nuk ishte aq luksoze sa është paraqitur shpesh në imagjinatën perëndimore. Edhe pse dhomat ishin të dekoruara me materiale të çmuara, shumë gra jetonin të izoluara dhe me pak liri personale. Caroline Finkel e përshkruan haremin si një “kafaz të praruar”, ku pasuria dhe bukuria e ambienteve nuk mund të fshihnin kufizimet e jetës së përditshme.
Siguria e haremit u besohej eunukëve të zinj, burra afrikanë të skllavëruar dhe të kastruar që në fëmijëri. Ata kishin përgjegjësi të mëdha për mbrojtjen e familjes mbretërore dhe gëzonin status më të lartë se eunukët e bardhë, të cilët merreshin kryesisht me administrimin e pallatit dhe mbikëqyrjen e shërbimeve të tjera.
Oborri i katërt ishte pjesa më private e kompleksit. Me pavionet elegante, kopshtet dhe tarracat panoramike, ai shërbente si vend pushimi për sulltanin. Nga këtu hapet një pamje e gjerë mbi Bosfor dhe Stamboll, një peizazh që edhe sot u lejon vizitorëve të imagjinojnë fuqinë dhe madhështinë e Perandorisë Osmane në kulmin e saj.
Sot, Pallati Topkapi konsiderohet një nga rezidencat mbretërore më të rëndësishme dhe më të ruajtura në botë. Ai nuk është vetëm një monument arkitekturor, por edhe një dëshmi e mënyrës se si organizoheshin pushteti, jeta e oborrit dhe ceremonitë e një prej perandorive më të mëdha të historisë. \tesheshi