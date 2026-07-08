NATO riafirmon unitetin e aleancës dhe mbrojtjen kolektive në deklaratën e Ankarasë

Liderët e NATO-s riafirmuan të mërkurën “angazhimin e tyre të hekurt” për mbrojtjen kolektive dhe unitetin e aleancës, duke deklaruar se “një sulm ndaj njërit është një sulm ndaj të gjithëve” në një deklaratë të samitit të miratuar në kryeqytetin turk Ankara, raporton Anadolu.
Deklarata e Samitit të Ankarasë tha se aleatët mbeten të përkushtuar ndaj nenit 5 të Traktatit të Washingtonit, lidhjes transatlantike dhe një qasje 360 gradë për parandalimin dhe mbrojtjen, duke përshkruar “unitetin, solidaritetin dhe forcën kolektive si themelin e paqes, sigurisë dhe prosperitetit” për një miliard qytetarët e aleancës.
Duke përmendur Rusinë si një kërcënim afatgjatë për sigurinë euroatlantike dhe terrorizmin si një sfidë të vazhdueshme, aleatët thanë se anëtarët evropianë dhe Kanadaja vitin e kaluar rritën investimet në kërkesat kryesore të mbrojtjes me më shumë se 139 miliardë dollarë.
Liderët njoftuan më shumë se 50 miliardë dollarë në prokurime të reja të mbrojtjes dhe u angazhuan për zgjerimin e kapacitetit të prodhimit kolektiv, përshpejtimin e inovacionit me industrinë dhe heqjen e barrierave të tregtisë së mbrojtjes midis aleatëve.
Ata gjithashtu premtuan investime të vazhdueshme në aftësitë e avancuara ushtarake, duke përfshirë sulmet me precizion të thellë, mbrojtjen e integruar ajrore dhe raketore, sistemet pa ekuipazh, inteligjencën, hapësirën dhe aftësitë kibernetike, si dhe zhvillimin e një reje ndërvepruese të luftimeve transatlantike dhe miratimin e modeleve të inteligjencës artificiale.
Sa i përket Ukrainës, NATO tha se aleatët mbeten të bashkuar në “mbështetjen e tyre të palëkundur” për lirinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Kievit, duke premtuar 70 miliardë euro (80 miliardë dollarë) në pajisje ushtarake, ndihmë dhe trajnime në vitin 2026, ndërkohë që pohojnë angazhimet sovrane për të mbajtur të paktën nivelet ekuivalente të Bashkimit Evropian mirëpritur në vitin 2027.
Përpara se të falënderonin Turqinë për pritjen e samitit historik, aleatët përsëritën se Irani “nuk duhet të ketë kurrë një armë bërthamore” dhe i bënë thirrje Teheranit që të respektojë plotësisht lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit.