Combo, Vivaro dhe Movano: Opel zbulon gjeneratën e ardhshme të automjeteve komerciale

Opel njoftoi se do të lansojë gjeneratat e reja të automjeteve të saj Combo, Vivaro dhe Movano.

Sipas mediave të huaja, secili model do të shfaqë një stil të ri të jashtëm dhe një kabinë të ridizajnuar, ndërsa versionet elektrike me bateri do të vazhdojnë të ofrojnë diapazonin kryesor në klasë.

Përveç kësaj, marka gjermane njoftoi se Movano i ri do të jetë gjithashtu i disponueshëm si një automjet me celula hidrogjeni në të ardhmen e afërt.

Përveç dizajnit të jashtëm, ambientet e brendshme të Opel Combo të re, Vivaro dhe Movano kanë pësuar zhvillim të mëtejshëm.

Për më tepër, treshja do të jetë e disponueshme në gjatësi, lartësi dhe lloje trupore të ndryshme për të përmbushur të gjitha nevojat profesionale të klientëve.

Opel do të zbulojë më shumë detaje rreth linjave individuale të automjeteve në javët e ardhshme.