Shkenca nuk i nxjerr nga moda virtytet e njeriut

Vëni re, Islami ka bërë kërkesa që të stolisemi me aso virtyte që nuk do të bëhën demode e as të vjetruara kurrë me kalimin e kohës, por as me përparimin e shkencës..

Nëse shkenca ecë para, a ne s’kemi nevojë më që të jemi të moralshëm, të mirësjellshëm me prindërit dhe gjithë të tjerët, apo mos nuk kemi nevojë që të buzëqeshim në fytyrën e vëllaut.

Apo ka menduar dikush që me përparimin e shkëncës nuk na nevojitet më as fisnikëria, ndershmëria e solidarizimi me nevojtarët…

Jo jo, virtytet që i ka lartësuar Islami mbesim virtyte e vlera gjer n’Amshim. Ato nuk nxjerrë dot nga moda as shkenca e asnjë lloj përparimi njerëzor!

Nga: Prof. Driton Arifi