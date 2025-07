Cursor lançon një aplikacion uebi për menaxhimin e agjentëve AI

Në Qershor, kompania prezantoi një integrim me Slack që u lejon përdoruesve t’u caktojnë detyra këtyre agjentëve në sfond duke përdorur tagun @Cursor, ngjashëm me mënyrën se si funksionon agjenti i programimit me AI i Cognition, Devin.

Kompania pas Cursor, editori viral AI i kodit, lançoi një aplikacion uebi ditën e Hënë me të cilin përdoruesit mund të menaxhojnë një rrjet agjentësh kodimi direkt nga shfletuesi i tyre.

Lançimi në fjalë shënon hapin e radhës madhor të Cursor përtej ambientit të zhvillimit (IDE) produkti kyç i kompanisë që zhvilluesit e përdorin për tu qasur në mjetet e saj.

Në Maj, Cursor lançoi agjentët në sfond — sisteme AI që zgjidhin detyra programimi në mënyrë autonome, pa mbikëqyrje nga përdoruesi.

Tani, me aplikacionin në web, përdoruesit e Cursor mund të dërgojnë kërkesa në gjuhë natyrore përmes shfletuesit — në desktop ose celular — për t’u caktuar agjentëve në sfond detyra si shtimi i veçorive ose rregullimi i gabimeve në kodin e tyre.

Aplikacioni në web gjithashtu u lejon përdoruesve të monitorojnë agjentët që punojnë në detyra të tjera, të shikojnë progresin e tyre dhe të bashkojnë ndryshimet e përfunduara në bazën e kodit.