Danimarka heq kufizimet e udhëtimit për personat e vaksinuar

Danimarka njoftoi të premten se do të mbajë një numër të vogël kufizimesh udhëtimi Covid-19 në shkurt, por këto nuk do të zbatohen për njerëzit e vaksinuar kundër virusit.

Personat që mund të dokumentojnë vaksinimin me një vaksinë të miratuar nga BE, ose që kanë qenë të infektuar më parë me Covid-19, nuk do të preken nga testimi i hyrjes ose kërkesat e karantinës, pavarësisht se nga ku udhëtojnë në botë, tha Ministria e Shëndetësisë.

Infeksioni i mëparshëm do të thotë të jesh në gjendje të sigurosh dokumentacion të një testi pozitiv për Covid-19 të marrë midis 11 dhe 180 ditëve më parë.

Personat që nuk janë as të vaksinuar dhe as të infektuar më parë duhet të bëjnë një test për Covid-19 jo më shumë se 24 orë pas hyrjes në Danimarkë nga vendet e BE-së ose Shengenit. Ata mund të bëjnë një test PCR brenda 72 orëve para hyrjes në Danimarkë, ose një test të shpejtë antigjen brenda 48 orëve para hyrjes.

Personat e pavaksinuar pa histori infeksioni që udhëtojnë jashtë BE-së dhe zonës Shengen ndikohen nga rregulla të ndryshme në varësi të faktit nëse ata udhëtojnë nga ai që Danimarka e kategorizon një vend “rrezik” ose “me rrezik të lartë”.

Për vendet “rrezik”, udhëtarët e pavaksinuar duhet të bëjnë një test brenda 24 orëve nga hyrja (përjashtuar personat e infektuar më parë).

Për vendet me “rrezik të lartë”, shumica e udhëtarëve bëjnë teste dhe izolohen pas mbërritjes në Danimarkë. /tiranapost