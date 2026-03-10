Data e lansimit të Oppo Find N6 është përcaktuar, ngjyrat dhe opsionet e ruajtjes së të dhënave janë zbuluar gjithashtu

Oppo më në fund ka njoftuar datën e lansimit për pajisjen e saj të ardhshme të palosshme, Find N6.
Krahas kësaj, kompania ka zbuluar edhe ngjyrat e telefonit dhe konfigurimet e RAM-it/ruajtjes së të dhënave.
Pajisja është gjithashtu e disponueshme për porosi paraprake në Kinë.
Oppo Find N6 do të zbulohet më 17 mars në Kinë, si dhe në tregje të zgjedhura globale.
Në Kinë, pajisja e palosshme do të ofrohet në opsionet e ngjyrave “Portokalli e Artë”, “E Zezë e Thellë” dhe “Titanium Original”.
Megjithatë, pajisja pritet të jetë e disponueshme globalisht vetëm në ngjyrat “Portokalli e Artë” dhe “Titanium Original”.
Sipas dyqanit zyrtar online të Oppo në Kinë, Find N6 do të shitet në konfigurimet 12GB/256GB, 16GB/512GB dhe 16GB/1TB.
Sa i përket specifikimeve, Find N6 pritet të fuqizohet nga procesori Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC.
Telefoni i palosshëm thuhet gjithashtu se do të ketë një kamerë ultra të gjerë 50MP, një njësi telefoto periskopi 50MP, një bateri 6,000mAh, një ekran të brendshëm 8.12 inç dhe një ekran mbrojtës 6.62 inç.