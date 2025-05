DeepSeek lançoi një përditësim të modelit R1 të inteligjencës artificiale që tronditi botën

Në fillim të vitit DeepSeek tronditi botën me avancimet në modelet AI të cilat ishin në një nivel me modelet lider të industrisë në SHBA pavarësisht sanksioneve Amerikane dhe arriti këtë gjë me një buxhet modest.

Startupi Kinez i inteligjencës artificiale DeepSeek lançoi një përditësim të modelit të saj arsyetues R1 ditën e Enjte duke shtuar konkurrencën me rivalët Amerikanë të OpenAI.

DeepSeek lançoi R1-0529 në platformën e zhvilluesve Hugging Face por ende nuk ka bërë një njoftim publik e as nuk demonstroi krahasim të modelit me versioni e kaluar apo rivalët.

Por LiveCodeBench, një standard i zhvilluar nga hulumtuesit e UC Berkeley, MIT dhe Cornell e rënditën modelin arsyetues të fundit të DeepSeek pas o4 mini dhe o3 të OpenAI në gjenerim kodi dhe përpara Grok 3 të xAI dhe Qwen 3 të Alibaba.

Në fillim të vitit DeepSeek tronditi botën me avancimet në modelet AI të cilat ishin në një nivel me modelet lider të industrisë në SHBA pavarësisht sanksioneve Amerikane dhe arriti këtë gjë me një buxhet modest.

Lançimi i R1 në Janar bëri që aksionet e kompanive teknologjiek të zhyten dhe madje sfidoi nocionin se për trajnimin e AI nevojiten sasi të mëdha energjie dhe investime të larta.

Që nga debutimi i R1, rivalët Kinezë si Alibaba dhe Tencent kanë garuar të sjellin modelet e tyre të fundit për të cilat thonë se tejkalojnë DeepSeek.