Dëgjohen shpërthime pranë aeroportit të Erbilit në veri të Irakut

Një seri shpërthimesh u dëgjuan pranë Aeroportit Ndërkombëtar të Erbilit, i cili strehon një bazë ushtarake amerikane në veri të Irakut, raporton Anadolu.
Sipas një korrespondenti të Anadolu-t, sistemet e mbrojtjes ajrore u aktivizuan në zonë pas shpërthimeve, të shkaktuara nga dronë vetëvrasës që synonin aeroportin.
Mbrojtja ajrore arriti t’i neutralizojë dronët para se të godisnin ndonjë objektiv, shtoi korrespondenti.
Nuk është dhënë ende ndonjë deklaratë zyrtare lidhur me incidentin.
Përshkallëzimi rajonal ka vazhduar të intensifikohet që nga sulmet e përbashkëta të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar deri tani mbi 1.340 viktima, përfshirë edhe udhëheqësin e atëhershëm suprem Ali Khamenei.
Irani ka kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, si dhe Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë si dhe duke ndërprerë tregjet globale dhe aviacionin.