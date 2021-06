Deklarata e Challandes, para ndeshjes kundër Gambisë

Trajneri i ‘Dardanëve’, Challandes ka folur në një intervistë para ndeshjes së nesërme kundër Gambisë, transmeton lajmi.net.

“Ne kemi luajtur kundër Guinesë. Ishte ekip i mirë, lojë e mirë. Nuk ishte lojë e lehtë për ne. Tani do të luajmë kundër Gambisë. Kemi këtu në Turqi disa ekipe tjera të Afrikës si Togo, Nigeri dhe i kemi parë rezultatet e tyre. Gambia ka fituar kundër Guinesë. Kjo do të thotë se Gambia është po ashtu një ekip shumë i mirë, i fortë. Ata fituan 1:0. Për ne do të jetë një tjetër ndeshje interesante dhe e vështirë”, tha ai.

Gambia ka organizim shumë të mirë me formacionin 4-4-2. Shumë kompakt, agresiv dhe me shpejtësi. Kjo do të thotë se do të kemi probleme tjera. Gjithsesi, mendoj se ekipi është mirë dhe ka bërë punë të mirë. Nuk kemi stërvitur shumë sepse ka qenë e pamundur. Një ditë pas ndeshjes kemi bërë rikuperim të mirë, por edhe sot stërvitje me intensitet të mirë, por jo shumë të rëndë”, shtoi ai.

Nesër do të jetë një ndeshje shumë e vështirë dhe të shohim se si lojtarët tanë mund të luajnë për herën e dytë në të njëjtën javë, në këtë periudhë. Ndoshta nuk jemi në formën e jashtëzakonshme fizike, por lojtarët tashmë kanë bërë punë të mirë. Ata janë të gatshëm për të luftuar dhe nëse duhet të ndryshojmë deri në gjashtë lojtarë, ne do ta bëjmë. Do ta shohim se çfarë do të ndodh në këtë ndeshje”, vazhdoi ai.

Do të jetë ndeshje e vështirë, por shpresoj që ne ta luajmë futbollin tonë, të provojmë të qëndrojmë mirë në mbrojtje dhe të kemi ndoshta edhe posedimin e topit e të provojmë të krijojmë më shumë mundësi shënimi. Kundër Guinesë ishte mirë. Do të provojmë edhe nesër të luajmë ndeshje të mirë. Duhet të jetë për secilin lojtar një eksperiencë e mirë këtu në Turqi, përfundoi Challandes.