Me Emrin E Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit
“Fatura” e popujve realisht të lirë
Vendimi i Gjykatës së Hagës ndaj katër liderëve historik të UÇK vërtetoi shumë çka por katër nga më të rëndësishmet janë:
1- Populli shqiptar i Kosovës është me të vërtetë i lirë përderisa bijtë e tij janë të gatshëm të paguajnë fatura të tilla.
2- Dikujt i ka “dhimbtë” shumë liria e Kosovës saqë edhe pse që nga viti 2008 Kosova u njoh si shtet, dikush po punon fort të kthej mbrapa historinë tashmë të pa ndryshueshme të lirisë së Kosovës. Tregues i pandryshueshmërisë është pikërisht pika e parë, pra gatishmëria e bijve të Kosovës për të paguar fatura dhe çmime të rënda në mbrojtje të kësaj lirie.
3- Përfundimisht shqiptarët duhet t’i kthejnë sytë nga njëri-tjetri dhe të ngrejnë nivelin e pritshmërive tek vetja dhe të zbresin me këmbë në tokë pritshmëritë nga të “tjerët”
4- Pasuria më e madhe e popullit shqiptar janë bijtë dhe bijat e vërtetë të saj…
Krenar me Kosovën dhe popullin e saj….
Krenar me UÇK dhe bijtë e saj…
Krenar me dëshmorët e rënë për çlirimin e Kosovës…
Krenar me liderët e UÇK dhe me baballarët dhe nënat e tyre që i kanë rritur dhe edukuar…
Krenar me të gjithë ata që kontribuan me ç’kishin mundësi për fitimin e lirisë dhe të pavarësisë së Kosovës…
Lutje dhe dua të sinqerta dhe të përzemërta drejtuar Allahut, Zotit të Gjithësisë, që të pranojë dëshmorët e rënë për çlirimin e Kosovës dhe të pranojë sakrificën e madhe të të gjithë ushtarëve besnikë të UÇK…
Siç i lutemi Allahut të Madhëruar t’iu jap sabër dhe t’ua forcojë zemrat liderëve të UÇK të dënuar padrejtësisht, dhe familjarëve të tyre…
Në emrin tim dhe të Shoqatës Kulturore Ardhmëria shpreh respektin më të thellë dhe konsideratën më të lartë për të gjithë këtë sakrificë madhore që vetëm Allahu, Zoti i Gjithësisë di ta shpërblejë në dynja dhe ahiret
Sabaudin Jashari
Kryetari i Shoqatës Kulturore Ardhmëria
Deklaratë e Shoqatës Kulturore Ardhmëria
Me Emrin E Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit