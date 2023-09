Deri në sa orë para gjumit rekomandohet ta përdorim celularin

Shumica e njerëzve merren me celularët e tyre pak para gjumit.

Por a është ky një zakon i shëndetshëm? Ndërsa telefoni juaj celular mund të duket i padëmshëm, ka efekte negative në funksionin e trurit tuaj kur ai është afër. Sipas një studimi të botuar në Journal of the Association for Consumer Research, duke pasur celularin pranë jush mund të zvogëlojë aftësinë njohëse, duke përfshirë kujtesën e punës, mësimin, arsyetimin logjik, zgjidhjen e problemeve dhe kreativitetin. Kjo vërehet edhe kur telefoni është i mbyllur ose në modalitetin e heshtur. Ekspertët theksojnë se këtu zbatohet parimi “jashtë shikimit, jashtë mendjes”. Ju përmirësoni fuqinë e trurit tuaj thjesht duke e vendosur telefonin në një dhomë tjetër.

Gjithashtu, sipas Harvard Health Publishing, drita blu e emetuar nga ekranet shtyp prodhimin e melatoninës, një hormon që shkakton përgjumje. Përdorimi i telefonit para gjumit ju mban zgjuar dhe e bën më të vështirë relaksimin para gjumit. Idealja, sipas ekspertëve, është të mos përdorni celularin dy orë para gjumit.

Për t’u marrë me këto probleme, shumë telefona inteligjentë kanë një të ashtuquajtur “modalitet nate” që redukton dritën blu. Dr. Kehoe rekomandon përdorimin e tij vetëm kur përdorni telefonin tuaj në një mjedis të errët.

Gjëja më e mirë që mund të bëni për shëndetin e trurit tuaj, megjithatë, është të mos flini me celularin pranë jush. Një studim i publikuar në qershor 2020 në Nature and Science of Sleep zbuloi se ky zakon është i lidhur me shqetësimet e gjumit dhe ndjenjën e lodhjes gjatë ditës.