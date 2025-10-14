Dështon seanca ndaj Nagip Krasniqit, mungon dëshmitari

Seanca gjyqësore ndaj ish-kryeshefit të KEK-ut, Nagip Krasniqi, ka dështuar të mbahet sot për shkak të mungesës së njërit prej dëshmitarëve të ftuar nga gjykata.
Gjyqtari njoftoi se dëshmitari nuk ishte i pranishëm në sallë dhe se për këtë arsye seanca u shty për një datë tjetër.
Nagip Krasniqi po përballet me akuza për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar.
Sipas aktakuzës Krasniqi në cilësinë e kryeshefit të KEK-ut, duke filluar nga 15 tetori 2021 e në vazhdimësi me qëllim që operatorit ekonomik “Holding Slovenske Elektrane” SE nga Sllovenia t’ia mundësojë tregtimin e energjisë elektrike në Republikën e Kosovës në kundërshtim me Ligjin për Energjinë Elektrike dhe Ligjit për Rregullatorin e Energjisë, me dashje aprovon blerjet, nënshkruan kontrata dhe autorizon nënshkrimin e tyre si dhe konfirmon vazhdimin e tregtimit me operatorin në fjalë, ani pse ishte në dijeni se nuk mund të tregtohej energji elektrike me këtë operator derisa ai nuk licencohej apo nuk i njihej licenca nga Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRrE).