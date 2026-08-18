Detaje nga shteti ogurzi bektashi

Ironia: të (vetë)ushqyer me mitin e atdhetarisë, po i bëjnë gjëmën atdheut!
Krijimi i Shtetit Sovran të Urdhrit Bektashi, i destinuar të jetë shteti më i vogël në botë dhe i përshkruar shpesh si një “Vatikan mysliman”, pritet të zyrtarizohet nga autoritetet shqiptare gjatë muajve të ardhshëm.
I njoftuar nga kryeministri shqiptar Edi Rama në Kombet e Bashkuara në shtator 2024, krijimi i enklavës në Tiranë — e cila, me një sipërfaqe prej 11 hektarësh, është vetëm sa një e katërta e Vatikanit
Monedha dhe pasaporta
Zyrtarët bektashinj dhe udhëheqësi i tyre shpirtëror, Edmond Brahimaj, i njohur më mirë si Baba Mondi dhe që ka shërbyer si oficer i ushtrisë shqiptare deri në rënien e regjimit komunist, po përgatisin themelet e shtetit të ardhshëm.
Intelligence Online ka mësuar se drejtuesit po shqyrtojnë mundësinë e prerjes së monedhave. Monedha, që do të njihej me emrin “bek”, me shumë gjasa do të indeksohej sipas çmimit të arit. Zyrtarët bektashinj do të lëshojnë gjithashtu pasaporta. Baba Mondi pret rregullisht delegacione të huaja në selinë e tij në kryeqytetin shqiptar, përfshirë përfaqësues të Ministrisë së Jashtme izraelite në fund të vitit të kaluar.
Kryegjyshata Botërore Bektashiane, me seli në Tiranë, po punon gjithashtu në frontin diplomatik. Të dërguar të posaçëm janë emëruar nën drejtimin e ambasadorit të posaçëm Kreshnik Grezda.
Përfaqësuesi për Shtetet e Bashkuara, Christopher Hyland, është themeluesi i një kompanie tekstilesh luksoze me seli në Nju-Jork. Shumë aktiv në Ballkan, sipërmarrësi ka qenë gjithashtu këshilltar elektoral gjatë fushatës së suksesshme presidenciale të Bill Clintonit në vitin 1992, ku shërbeu si zëvendësdrejtor politik kombëtar për komunitetet etnike. Ambasada amerikane në Tiranë, veçanërisht aktive në çështjet shqiptare (IO, 12.09.2025), po e ndjek nga afër krijimin e shtetit bektashi.
Sipërmarrës për Francën dhe Belgjikën
Përfaqësuesi për Francën dhe Belgjikën është Hazis Vardar, sipërmarrës belgo-shqiptar në sektorin e kulturës. Vardar drejton disa teatro dhe muze në Europë, përfshirë institucione në Paris, si edhe në vende të tjera të botës. Në fund të vitit 2024, ai bashkëthemeloi në Shqipëri kompaninë e inteligjencës me burime të hapura, DataSentinel Balkans.
Vardar shërben si administrator i kompanisë, ndërsa Julien-Gérard Roche, biznesmen francez aktiv në Shqipëri që prej viteve 1980 dhe kryetar i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Francë–Shqipëri, ushtron rolin e këshilltarit.
Në kompani është i përfshirë gjithashtu ish-xhandari Jean-Christophe Cloetens, njohës i Shqipërisë dhe Ballkanit, i cili ka vepruar në rajon gjatë periudhës kur shërbente në zyrën antiterroriste BLAT të xhandarmërisë franceze.
DataSentinel Balkans ka krijuar partneritete me dy kompani franceze për të mbështetur operacionet e saj: Cyber ICS, e specializuar në sigurinë kibernetike dhe në të ashtuquajturat “sulme dusting”, si dhe Terra OSINT, e cila po zhvillon një platformë për analizimin e operacioneve të ndikimit dhe të rreziqeve reputacionale.