Dhimbja e kokës dhe stresi, të përbashkëtat

Ka shumë lloje dhimbje koke, por ato që shkaktohen nga stresi janë më të zakonshmet, më të njohurat dhe të vazhdueshme. Këto dhimbje koke na mbytin me shtrëngimin e tyre rraskapitës dhe na dobësojnë vitalitetin deri në fund të ditës.

Sipas studimeve të bëra nga klinika Mayo, dhimbjet e kokës nga stresi prekin vazhdimisht 78% të popullsisë. Ato lidhen me një rritje të tensionit në qafë, shpatulla dhe nofulla që tentojnë të intensifikojnë dhimbjen, të cilat të gjitha mund të jenë shumë kufizuese.

Stresi i përditshëm na tërheq si telat e një violine që duan të sintonizohen me melodinë e dhimbjes dhe ankthit. Muzika tingëllon si një rrahje zemre e shurdhër e ngarkuar me vuajtje. Nga pikëpamja psikologjike, është interesante të analizosh këtë lloj dhimbjeje. Është një nga simptomat më të rënda të stresit, anatomia emocionale e të cilit ndryshon ekuilibrin kimik në tru, muskuj, rruaza dhe nerva kraniale, gjë që vetëm rrit tensionin dhe dhimbjen. Le të shohim në detaje origjinën e këtij armiku të njohur dhe si ta luftojmë atë.

Dhimbje koke dhe emocione negative

Trupi kanalizon dhe merr ndikimin e secilit prej emocioneve tona, pozitive apo negative. Larg nga të qenit një akt delikat, marrëdhënia intime midis dhimbjes së kokës dhe stresit është rezultat i një sistemi kompleks ku neurotransmetuesit, metabolitët, nervat dhe zemra fillojnë një proces që mund të jetë i vështirë për t’u kontrolluar.

Kur përballeni me çdo lloj dhimbjeje, është e nevojshme ta parandaloni atë që të marrë kontrollin e jetës tuaj. Është më mirë të kontrolloni shkaktarët dhe ta përballoni atë me qëndrueshmëri dhe guxim.

Sipas një studimi të bërë nga Universiteti i Maryland-it, dhimbjet e kokës nga tensioni të lidhura me stresin prekin femrat në një shkallë më të lartë se meshkujt. Pavarësisht se është një nga llojet më të zakonshme të dhimbjes, kjo lloj dhimbje koke është një nga më të harruarat dhe më të vështirat për t’u trajtuar.

Megjithatë, siç thonë në raste si këto, duhet të njohësh armikun tënd që të mund ta përballosh me armët e tua më të mira, ato që i përshtaten karakteristikave dhe nevojave të tua. Për këtë lloj dhimbje koke, nuk është gjithmonë e dobishme të merrni një qetësues, kështu që duhet të mësoni më shumë rreth strategjive dhe teknikave të ndryshme parandaluese.

Origjina e dhimbjeve të kokës nga stresi

Ende nuk dihet saktësisht se si lindin dhimbjet e kokës nga tensioni që lidhen me stresin. Për vite me radhë, shkencëtarët mendonin se kjo ishte kryesisht për shkak të shtrëngimit të muskujve të shpatullave, qafës, kokës dhe nofullës kur ndiheni të tensionuar. Duhet të kujtojmë se stresi dhe ankthi janë si alarme për trurin që sinjalizojnë një rrezik nga i cili duhet të shpëtojmë. Instinktet tona na përgatitin të ikim, por ana jonë racionale na ndalon dhe na detyron të qëndrojmë të qetë, gjë që shkakton shumë tension. Konkluzioni më i fundit në të cilin kanë arritur ekspertët është se tensioni muskulor aktivizon çlirimin e disa neurotransmetuesve, si për shembull serotonin, të cilët aktivizojnë rrugët e dhimbjes në tru.

Është interesante që edhe ne mund të vuajmë nga këto dhimbje koke pasi të kthehemi në shtëpi nga puna ose kur vjen fundjava. Trupi dhe truri nuk mund të kujtojnë se çfarë do të thotë të relaksoheni, dhe dhimbja mbetet apo edhe rritet.

Si të përballeni me stresin për të parandaluar dhimbjet e kokës?

Siç thamë më parë, secili duhet të gjejë metodën e tij që i përshtatet nevojave të tij. Me ndihmën mjekësore dhe strategjitë e duhura për të luftuar stresin e përditshëm, ju mund ta menaxhoni këtë lloj dhimbjeje të zakonshme në një mënyrë shumë më të mirë.

Ju ftojmë të reflektoni mbi dy teknika të thjeshta që mund t’ju ndihmojnë:

Ndërgjegjësimi. Vendosni kufijtë që dëshironi të arrini çdo ditë. Një gabim i zakonshëm është të plotësoni orarin tuaj me shumë detyra, duke kaluar gjatë ditës duke bërë lista mbi lista. Ndoshta është koha për të vendosur kufij. Mendoni gjëra të tilla si: “Unë nuk do të shqetësohem për gjëra që nuk janë të rëndësishme”, “Unë nuk do të lejoj që kjo të ndikojë tek unë”, “Unë nuk do ta lejoj atë person të më shqetësojë më”, ” në orën 6:00 do të ndalem dhe do të pushoj” etj.

Filloni dhe përfundoni ditën tuaj të qetë. Mund të duket budallallëk, por diçka aq e thjeshtë sa të ngrihesh gjysmë ore më herët dhe të shijosh disa momente relaksi, heshtjeje dhe meditimi mund t’ju ndihmojë ta përballoni ditën me më shumë ekuilibër. Kjo duhet të përsëritet edhe në fund të ditës. Dy orë para se të shkoni në shtrat, mbani mend t’i jepni vetes kohë për t’u çlodhur.

Gjithçka ka të bëjë me gjetjen e kohës për t’u rilidhur me jetën dhe veten. Lejoni vetes të jeni paqësor, i ekuilibruar dhe mbi të gjitha i pranishëm dhe mos e nënshtroni veten ndaj valëve të pamëshirshme të stresit që e bëjnë zemrën tuaj të rrahë më shpejt dhe ju shpërqendrojnë nga prioritetet tuaja.

Dhimbja e kokës është vetëm shenja e parë paralajmëruese e stresit ose ankthit. Ju duhet të parandaloni stresin dhe ankthin, të cilat janë të zakonshme por të rrezikshme, për të parandaluar këto dhimbje koke dhe probleme të tjera që mund të ndodhin.