Dhimbjet e vazhdueshme të gjurit mund të lidhen me ngacmimet në tru

Skajet e kockave që formojnë nyjen e gjurit janë të mbuluara me kërc artikular, një substancë e lëmuar dhe e rrëshqitshme që mbron kockat. Në osteoartriti, një lloj artriti i konsumuar që shihet më shpesh tek njerëzit e moshës 50 vjeç e lart, kërci gradualisht konsumohet, duke rezultuar në fërkim të kockave në kockë, dhimbje dhe humbje të lëvizjes.

Nyjet artificiale mund të jenë shumë të suksesshme, por ato nuk funksionojnë për të gjithë, dhe studimet kanë sugjeruar se dhimbja e vazhdueshme është një problem për rreth 10 për qind të pacientëve (shpesh kjo lidhet me një infeksion ose probleme të shtrirjes). Sinjalet e dhimbjes rreth gjurit transmetohen nga degët e nervit genicular, të cilat shtrihen në sipërfaqen e kockave.

Trajtimi me radiofrekuencë është krijuar për të vrarë indin nervor, duke bllokuar transmetimin e sinjaleve të dhimbjes në tru. Pacientit i jepet një anestezik lokal ose qetësues dhe një tub i hollë që përmban një gjilpërë, përmes së cilës shpërndahen valët e radios, futet nën lëkurë në nervat e synuar.

Me shtypjen e një butoni, radiofrekuenca aplikohet në nervat genicular në një temperaturë prej 70 C, për rreth 90 sekonda. Pacientët mund të shkojnë në shtëpi në të njëjtën ditë (ata mund të përjetojnë disa ditë dhimbje të lokalizuara, por shumica kthehen në aktivitetet normale të nesërmen). Ablacioni me radiofrekuencë kryhet gjerësisht në mjekësi. Përdoret në zemër për të shkatërruar rrugët elektrike jonormale që shkaktojnë probleme të ritmit të zemrës, dhe në terapinë e kancerit për të trajtuar tumoret në mushkëri, mëlçi dhe veshka. Ndërkohë, injeksionet e gjakut mund të përmirësojnë ndjeshëm simptomat e osteoartritit, sipas një studimi në Gazetën e Kirurgjisë Australiane dhe Zelandës së Re.