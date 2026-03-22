Dhjetëra dronë iranianë synojnë zonat energjetike të Arabisë Saudite

Rreth 60 dronë të lëshuar nga Irani drejt Arabisë Saudite janë interceptuar gjatë 24 orëve të fundit, sipas autoriteteve saudite.
Sulmet kanë synuar kryesisht Provincën Lindore, një zonë kyçe ku ndodhen shumica e burimeve dhe objekteve energjetike të vendit, përfshirë terminalet e eksportit dhe impiantet e përpunimit të naftës.
Një gjeneral saudit në pension ka deklaruar se vendi ka kapacitete të forta mbrojtëse ajrore dhe është i sigurt në aftësinë për të përballuar këto kërcënime.
Megjithatë, përveç Provincës Lindore, sulme janë raportuar edhe në qytetin bregdetar Yanbu, ku ndodhen gjithashtu objekte të rëndësishme energjetike.
Arabia Saudite ka një avantazh strategjik përmes një rruge alternative eksporti përmes Detit të Kuq, nga ku kalon rreth 30% e energjisë së saj për tregjet globale.
Zhvillimet e fundit po rrisin presionin mbi ekonominë saudite, e cila mbështetet kryesisht në sektorin energjetik.